Match Preview di Scanzorosciate-Milan Futuro: rossoneri cercano riscatto

QUI MILAN FUTURO — Un inizio di 2026 in saliscendi per i rossoneri, con due vittorie esterne (contro Leon e Chievo) e due ko interni (contro Pavia e Casatese). Nella terza trasferta di gennaio, che coincide con l'ultimo impegno di questo mese, la formazione di Oddo cerca riscatto e conferme. Il gioco lontano dal Chinetti, in questi ultime uscite, è stato estremamente fluido e piacevole, e ha fruttato sei reti in due partite. Da cavalcare il buon momento di forma di Chaka Traorè, cercando di ritrovare i buoni segnali offerti da Diego Sia nel finale dell'ultima sfida, al rientro dall'infortunio. I presupposti per far bene e per posare un altro mattoncino nella crescita del gruppo ci sono: forza ragazzi!

QUI SCANZOROSCIATE — All'andata, contro la formazione bergamasca, finì 3-0 per noi con le reti di Ibrahimović, Sia e Borsani. La squadra di Delpiano ha iniziato il 2026 alla grande, con tre vittorie e un pareggio, battendo 2-0 il Brusaporto in trasferta nell'ultimo impegno. 27 punti in classifica per lo Scanzorosciate, a sette lunghezze di distanza dalla squadra di Oddo. Dopo quattro anni di Eccellenza, in questa stagione in Serie D i bergamaschi si stanno difendendo in maniera egregia e hanno dimostrato di poter dare fastidio a chiunque.

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO IN TV — La gara non avrà diretta televisiva o streaming. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App - dove nei giorni saranno visibili sia gli highlights che la differita integrale - e acmilan.com.

QUI SERIE D — Sarà Ferdinando Carluccio di L'Aquila il direttore di gara della sfida. A completare la squadra arbitrale i due assistenti: Stefano Sibilio di Brindisi e Matteo Pasqua di Termoli.

La 22ª giornata si aprirà domani, sabato 31 gennaio, con due partite: Scanzorosciate-Milan Futuro e ChievoVerona-Breno, entrambe alle 14.30. Tutto il resto del turno si giocherà domenica, sempre alle 14.30: Casatese Merate-Oltrepò, Castellanzese-Sondrio, Leon-Folgore Caratese, Pavia-Real Calepina, Varesina-Villa Valle, Virtus CiseranoBergamo-Caldiero Terme, Vogherese-Brusaporto.

La classifica: Folgore Caratese 45; ChievoVerona 37; Villa Valle 36; Casatese Merate 35; Milan Futuro e Brusaporto 34; Caldiero Terme 31; Virtus CiseranoBergamo 30; Oltrepò (-1) 29; Breno 28; Leon, Real Calepina e Scanzorosciate 27; Castellanzese 26; Varesina e Pavia 17; Sondrio 13; Vogherese (-2) 11.