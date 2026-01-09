Pianeta Milan
PIANETAMILAN milan futuro news milan futuro Ufficiale, colpo per il Milan Futuro: ecco Jacopo Sardo dal Monza

MILAN FUTURO

Ufficiale, colpo per il Milan Futuro: ecco Jacopo Sardo dal Monza

Milan Futuro, nuovo centrocampista per Oddo: ufficiale Sardo dal Monza
Il centrocampista classe 2005 Jacopo Sardo è un nuovo giocatore del Milan Futuro. Ecco l'annuncio ufficiale del club rossonero
In questa finestra invernale di calciomercato, la dirigenza rossonera sta valutando ogni possibile occasione per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Dopo il colpo Fullkrug, presentato in conferenza stampa nella giornata di oggi, si cerca un difensore per completare la retroguardia del Diavolo.

Milan Futuro, ufficiale la firma di Jacopo Sardo dal Monza

Parallelamente, il club rossonero è attento anche ai giovani talenti da inserire nel progetto Milan Futuro, impegnato quest'anno nel girone B del campionato di Serie D 2025/26. Nelle ultime ore, il club di Via Aldo Rossi ha chiuso per l'arrivo di Jacopo Sardo dal Monza.

Così, l'annuncio del Milan attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito. "AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Jacopo Sardo, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".

LEGGI ANCHE: Milan, Fullkrug si presenta in conferenza. Novità importanti per il rinnovo di Maignan e Nkunku in gruppo

Il comunicato prosegue: "Il centrocampista, nato nel 2005, arriva da AC Monza e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri". In attesa di capire se ci saranno altri colpi che andranno a rinforzare la rosa di Massimo Oddo, ecco la nuova mezzala del Milan Futuro.

