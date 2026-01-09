Milan Futuro, nuovo centrocampista per Oddo: ufficiale Sardo dal Monza

Milan, Fullkrug si presenta in conferenza. Novità importanti per il rinnovo di Maignan e Nkunku in gruppo
Così, l'annuncio del Milan attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito. "AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Jacopo Sardo, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".
Il comunicato prosegue: "Il centrocampista, nato nel 2005, arriva da AC Monza e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri". In attesa di capire se ci saranno altri colpi che andranno a rinforzare la rosa di Massimo Oddo, ecco la nuova mezzala del Milan Futuro.
