Milan Futuro comincia il 2026 alla grande: netto 0-3 alla Leon

Importanti perché ci proiettano ancora più in alto in classifica, accorciando sul Chievo secondo e - momentaneamente - sulla Folgore Caratese capolista. Meritati poiché la prestazione autoritaria e matura dei nostri giovani dà continuità a un dicembre positivo e allunga la striscia d'imbattibilità. Menzione per i tre goleador di giornata: se per Sala (vicino anche alla doppietta) e Cappelletti si tratta del secondo centro in campionato, è degno di nota il primo gol col Milan Futuro per Levis Asanji. Una ripartenza eccellente per i nostri ragazzi, che torneranno in campo domenica 11, quando a Solbiate Arno arriverà il Pavia.