Milan Futuro comincia il 2026 alla grande: netto 0-3 alla Leon

Importanti perché ci proiettano ancora più in alto in classifica, accorciando sul Chievo secondo e - momentaneamente - sulla Folgore Caratese capolista. Meritati poiché la prestazione autoritaria e matura dei nostri giovani dà continuità a un dicembre positivo e allunga la striscia d'imbattibilità. Menzione per i tre goleador di giornata: se per Sala (vicino anche alla doppietta) e Cappelletti si tratta del secondo centro in campionato, è degno di nota il primo gol col Milan Futuro per Levis Asanji. Una ripartenza eccellente per i nostri ragazzi, che torneranno in campo domenica 11, quando a Solbiate Arno arriverà il Pavia.
LA CRONACA—
A Vimercate partono forte i rossoneri con due occasioni a stretto giro per Ibrahimović (2') e Ossola (6'), tentativi che mancano di poco lo specchio. Porta centrata al 7' da Sala, un inserimento che trova la risposta coi piedi di Generali. Dopo l'avvio arrembante da parte nostra escono fuori i padroni di casa, vicini al vantaggio con la traversa di Bonseri al 14'. Conclusione in area di Mascheroni al 23, Pittarella controlla in due tempi prima di ripetersi al 26' con un volo a respingere la punizione di Bolis. Nel finale di primo tempo torna a farsi vedere in avanti il Milan Futuro: al 40' il colpo di testa di Asanji è di poco alto, al 45' doppia opportunità con Ibrahimović e Cappelletti ma la difesa brianzola si oppone.
La ripresa parte nel migliore dei modi, con l'uno-due rossonero in avvio che sblocca la partita. Al 48' Sala firma l'1-0 approfittando di una respinta corta del portiere, al 50' Cappelletti col suo inserimento risolve una mischia in area. Ossola sfiora il tris a tu per tu con Generali al 54', ma il 3-0 arriva un minuto dopo con Asanji che in area piccola premia l'assist di Ibrahimović. Dopo il 3-0 calano inevitabilmente i ritmi, i due allenatori ruotano con le sostituzioni, ma non scende il livello della proposta rossonera: al 74' Sala sfiora la doppietta personale quando un suo tiro dal limite lambisce il palo esterno. Nel finale da segnalare un gol annullato alla Leon per fuorigioco, con l'episodio che ha portato all'espulsione di Evangelisti, vice di Memushaj. Il triplice fischio arriva dopo 3' di recupero, a sancire la vittoria milanista.
