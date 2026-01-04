Pianeta Milan
MILAN FUTURO

Leon-Milan Futuro, le formazioni ufficiali: Oddo sceglie Ibrahimovic in attacco

Leon-Milan Futuro, le formazioni ufficiali: Oddo sceglie Ibrahimovic in attacco - immagine 1
Torna in campo il Milan Futuro di Massimo Oddo: ecco le formazioni ufficiali per la sfida contro il Leon di oggi
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Oggi pomeriggio torna in campo il Milan Futuro. I ragazzi di Massimo Oddo andranno sfidare il Leon in trasferta  presso la Leon Arena di Vimercate (MB). I rossoneri di Massimo Oddo, attualmente al 6 posto in classifica, vogliono conquistare i 3 punti per rimanere alla zona playoff. Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali per la gara di oggi pomeriggio, valida per la 18esima giornata di Serie D:

LEON : Generali; Gervasoni, Guarino, Parodi, Guarino, Bolis, Galimberti, Mascheroni, Di Bartolo, Bonseri, Palma. A disp: Contessi, Bonfanti, Cugnata,Ronchi, Scipione, Ferre' El Kadiri, Nagrudnyi, Comelli, Prandini. Allenatore: Memushaj

MILAN FUTURO: Pittarella, Zukic, Karaca, Sala, Minotti, Dutu, Cappelletti, Eletu, Asanji, Ossola, Ibrahimovic. A disco: Bouyer, Nolli, Cullotta, Hodzic, Geroli, Branca, Borsani, Magrassi, Domnitei. Allenatore: Oddo

Ecco, di seguito, l'attuale classifica:

Folgore Caratese 35

Chievo Verona 32

Brusaporto 31

Casatese Merate 30

Villa Valle 29

Milan Futuro 28

Castellanzese 24

Leon 24

CiseranoBergamo 24

Caldiero Terme 23

Oltrepò FBC 22

Breno 21

Scanzorosciate 18

Real Calepina 15

Varesina 13

Vogherese 13

Pavia 12

Sondrio 11

