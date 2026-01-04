MILAN FUTURO: Pittarella, Zukic, Karaca, Sala, Minotti, Dutu, Cappelletti, Eletu, Asanji, Ossola, Ibrahimovic. A disco: Bouyer, Nolli, Cullotta, Hodzic, Geroli, Branca, Borsani, Magrassi, Domnitei. Allenatore: Oddo
Ecco, di seguito, l'attuale classifica:
Folgore Caratese 35
Chievo Verona 32
Brusaporto 31
Casatese Merate 30
Villa Valle 29
Milan Futuro 28
Castellanzese 24
Leon 24
CiseranoBergamo 24
Caldiero Terme 23
Oltrepò FBC 22
Breno 21
Scanzorosciate 18
Real Calepina 15
Varesina 13
Vogherese 13
Pavia 12
Sondrio 11
