Milan Futuro, non solo Ossola e Ibrahimovic: i talenti del 2025

In occhi puntati sul giovane Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan: ha segnato in Serie D 5 gol con due assist in 15 presenze. Il classe 2006 continua con la sua crescita costante in rossonero. Altro giocatore molto interessante è Diego Sia: bomber nelle ultime stagioni del Milan Primavera, in Serie D con il Milan Futuro ha segnato 4 gol con 3 assist. Anche lui è un prospetto molto interessante per il futuro rossonero. A centrocampo due profili su tutti: il giovane Emanuele Sala (classe 2007) e Matteo Geroli, anche lui classe 2007. Entrambi stanno crescendo in Serie D, ma hanno già dimostrato di avere delle caratteristiche e delle qualità molto interessanti. Ottimo l'impatto anche di Lorenzo Ossola: il fantasista classe 2007 ha giocato 'solo' 6 partite con il Milan Futuro in Serie D, segnando già due reti in meno di 300 minuti in campo. Ossola è uno dei talenti più brillanti al momento nel Milan. Vedremo se ci sarà qualche altro giocatore che si metterà in mostra con l'Under 23 rossonera.