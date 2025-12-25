Pianeta Milan
MILAN FUTURO

Milan Futuro, non solo Ossola e Ibrahimovic: i talenti del 2025

Milan Futuro, tanti i giocatori che si sono messi in mostra in questa prima parte di stagione sotto la gestione dell'allenatore Oddo. La nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan Futuro di Massimo Oddo continua con la sua stagione in Serie D: l'obiettivo del progetto Under 23 dei rossoneri resta sempre lo stesso, ovvero fare crescere i talenti del Diavolo in previsione di un passaggio in prima squadra. L'esempio che tutti vorranno seguire è quello di Davide Bartesaghi: il terzino ha giocato lo scorso anno con il Milan Futuro, dopo essere cresciuto nelle giovanili rossonere. Ora segna ed è titolare fisso del Milan di Massimiliano Allegri. Un traguardo che tutti i talenti del Diavolo vogliono conquistare in futuro.

Milan Futuro, tanti talenti

—  

La squadra di Massimo Oddo al momento si trova al sesto posto del proprio girone, ma come detto in precedenza, il risultato sportivo di squadra non è l'obiettivo primario del progetto. Certo fa sempre bene vincere, ma l'importante è vedere la crescita dei singoli giocatori. Tra i talenti più brillanti c'è certamente il portiere Torriani. Classe 2005, l'estremo difensore sta ancora crescendo e presto potrebbe diventare il presente anche per il Milan prima squadra. In difesa come non parlare di Dutu. Classe 2005, il giovane difensore centrale è uno dei pilastri del Milan Futuro di Massimo Oddo.

LEGGI ANCHE

In occhi puntati sul giovane Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan: ha segnato in Serie D 5 gol con due assist in 15 presenze. Il classe 2006 continua con la sua crescita costante in rossonero. Altro giocatore molto interessante è Diego Sia: bomber nelle ultime stagioni del Milan Primavera, in Serie D con il Milan Futuro ha segnato 4 gol con 3 assist. Anche lui è un prospetto molto interessante per il futuro rossonero. A centrocampo due profili su tutti: il giovane Emanuele Sala (classe 2007) e Matteo Geroli, anche lui classe 2007. Entrambi stanno crescendo in Serie D, ma hanno già dimostrato di avere delle caratteristiche e delle qualità molto interessanti. Ottimo l'impatto anche di Lorenzo Ossola: il fantasista classe 2007 ha giocato 'solo' 6 partite con il Milan Futuro in Serie D, segnando già due reti in meno di 300 minuti in campo. Ossola è uno dei talenti più brillanti al momento nel Milan. Vedremo se ci sarà qualche altro giocatore che si metterà in mostra con l'Under 23 rossonera.

