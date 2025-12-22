Il Milan Futuro di Massimo Oddo mette fine al suo 2025 con un pareggio per 2-2 in casa della Vogherese: le parole del mister
Il Milan Futuro di Massimo Oddo mette fine al suo 2025 con un pareggio per 2-2 in casa della Vogherese. La squadra rossonera termina il girone d'andata al sesto posto, fuori dalla zona playoff. A segnar per il Milan sono stati Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, e Emanuele Borsani. Al termine del match, l'allenatore rossonero ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni. Ecco, di seguito, le sue parole:
"Sotto un certo punto di vista i ragazzi hanno capito che tipo di partita dovevano fare, perchè su questo campo non è calcio: è difficile e non mette in risalot le nostre principali caratteristiche che sono quelle di giocare a calcio. Abbiamo incontrato una squadra che questo non lo fa e c'era il problema del campo che non permettava di giocare a calcio. Ci siamo adattati a una partita molto molto sporca ma in parte siamo riusciti a farla. Diciamo che mentalmente l'abbiamo affrontata bene. Come al solito abbiamo regalato un paio di gol ma l'importante è che ci sia stata una reazione positiva"