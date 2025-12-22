Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN milan futuro news milan futuro Milan Futuro, Oddo: “Abbiamo incontrato una squadra che non fa calcio”

INTERVISTE

Milan Futuro, Oddo: “Abbiamo incontrato una squadra che non fa calcio”

Milan Futuro, Oddo: “Abbiamo incontrato una squadra che non fa calcio” - immagine 1
Il Milan Futuro di Massimo Oddo mette fine al suo 2025 con un pareggio per 2-2 in casa della Vogherese: le parole del mister
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan Futuro di Massimo Oddo mette fine al suo 2025 con un pareggio per 2-2 in casa della Vogherese. La squadra rossonera termina il girone d'andata al sesto posto, fuori dalla zona playoff. A segnar per il Milan sono stati Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan,Emanuele Borsani. Al termine del match, l'allenatore rossonero ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Sotto un certo punto di vista i ragazzi hanno capito che tipo di partita dovevano fare, perchè su questo campo non è calcio: è difficile e non mette in risalot le nostre principali caratteristiche che sono quelle di giocare a calcio. Abbiamo incontrato una squadra che questo non lo fa e c'era il problema del campo che non permettava di giocare a calcio. Ci siamo adattati a una partita molto molto sporca ma in parte siamo riusciti a farla. Diciamo che mentalmente l'abbiamo affrontata bene. Come al solito abbiamo regalato un paio di gol ma l'importante è che ci sia stata una reazione positiva"

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Nkunku bocciato: il francese può salutare già a gennaio

Sulla classifica: "Io sinceramente non so neanche come stiamo in classifica, non la vedo mai. Ve lo posso garantire. Non mi interessa, mi interessa la quotidianità: vedere che i ragazzi migliorino tecnicamente, tatticamente, di testa. Questa è la cosa più importante. Questo miglioramento c'è ed è continuo: c'è ancora da migliorare tantissimo ma questa è una squadra destinata a crescere e migliorarsi. Lo faremo fino alla fine"

Leggi anche
Milan Futuro, pareggio amaro con la Vogherese: il racconto del match
Milan Futuro, Cullotta ha firmato il suo primo contratto da professionista: l’annuncio del...

© RIPRODUZIONE RISERVATA