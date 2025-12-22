Ancora in gol Borsani, che si ripete dopo la rete segnata al Chinetti domenica scorsa contro la Castellanzese. Il 2026, e con esso anche il girone di ritorno, si aprirà il prossimo 4 gennaio a Vimercate contro la Leon (2-2 all'andata a Solbiate). Continua a essere positivo il cammino in questa stagione, con molti giovani che stanno emergendo e stanno aumentando la propria esperienza in un campionato competitivo

LA CRONACA

Molto attivo Maximilian Ibrahimović nella prima frazione di gioco dei rossoneri, in divisa gialla per l'occasione. Dopo il primo tentativo del match firmato Zito, per la Vogherese, e ben parato da Bouyer, si mette in moto l'attaccante della formazione di Oddo, che ci prova in tre occasioni: al 7' calcia sull'esterno della rete, al 22' e al 23' invece chiama due volte alla parata il portiere di casa, Mangano. Al 33', a sorpresa, il vantaggio dei padroni di casa con un gol in acrobazia di Palma, un destro al volo a incrociare che batte Bouyer. La risposta dei rossoneri è immediata e arriva con Ibrahimović, che al 35' risponde con un sinistro all'incrocio per l'1-1, risultato con cui si chiudono i primi 45' di gioco.

A inizio ripresa poche emozioni, prima dei cambi: al 60' Oddo manda in campo Borsani per Branca, due minuti prima del nuovo vantaggio della Vogherese, questa volta per opera di Zito. Ma la partita è tutt'altro che finita, perché è proprio Emanuele Borsani a pareggiare la partita in mischia al 71', avventandosi sulla respinta del portiere. Gli ultimi minuti del match sono accesi e Milan Futuro ci prova fino alla fine, sbilanciandosi con gli ingressi di Magrassi e Domniței. Non arriva il gol risolutivo e, così, l'ultima partita del 2025 si chiude con un 2-2 esterno.

IL TABELLINO

VOGHERESE-MILAN FUTURO 2-2

VOGHERESE (3-4-2-1): Mangano; Soares, Gerevini, Ricci; Careddu (30'st Schirosi), Molinari, Maglione, Castegnaro; Zito (39'st Mazzola), Prinelli; Palma. A disp.: Zocchi; Finelli, Folli, Locanto, Qanaj, Sacco, Zago. All.: Alberici.

MILAN FUTURO (4-3-3): Bouyer; Cappelletti, Zukić, Duțu, Karaca (41'st Domniței); Sala, Eletu, Branca (15'st Borsani); Ossola, Asanji (38'st Magrassi), Ibrahimović. A disp.: Pittarella; Geroli, Hodzic, Mazzeo, Minotti, Sia. All.: Oddo.

Arbitro: Rinaldi di Novi Ligure.

Gol: 33' Palma (V), 35' Ibrahimović (MF), 17'st Zito (V), 26'st Borsani (MF).

Ammoniti: 13' Soares (V), 20' Molinari (V), 24' Palma (V), 44' Sala (MF), 19'st Karaca (MF), 19'st Zito (V), 41'st Ossola (MF)