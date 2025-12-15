Pianeta Milan
Il Milan Futuro batte la Castellanzese: seconda vittoria di fila e…

Il Milan Futuro batte la Castellanzese: seconda vittoria di fila e… - immagine 1
Il Milan Futuro torna in campo, e lo fa nel migliore dei modi. Nella giornata di ieri i rossoneri di Oddo hanno battuto la Castellanzese: il resoconto del match
Il Milan Futuro torna in campo, e lo fa nel migliore dei modi. Nella giornata di ieri i rossoneri di Massimo Oddo hanno battuto la Castellanzese per 3-1 grazie ai gol di Branca, Ossola e Borsani. La giovane squadra rossonera conquista, così, la seconda vittoria consecutiva, posizionandosi in piena zona playoff. Il club di via Aldo Rossi, tramite una nota ufficiale, ha voluto fare un resoconto del match:

Milan Futuro piega la Castellanzese 3-1 al Felice Chinetti e centra il bis dopo il 2-1 in rimonta con la Varesina. L'avvio di Solbiate Arno è decisamente rovente: al 6' Guerrisi porta subito avanti gli ospiti, all'11' la risposta rossonera con il sinistro all'angolino di Simone Branca. Nella ripresa Mister Oddo pesca dalla panchina e dalla Primavera per spostare l'inerzia: prima è Lorenzo Ossola a siglare un comodo gol a porta vuota, poi è Emanuele Borsani a chiudere i conti con una grande giocata solitaria.

La partita sottolinea quanto i giovani rossoneri stiano cominciando a capire la categoria, affrontando gli avversari con prove di sostanza e maturità. Dopo i primi 10' di fuoco, il Milan Futuro alza la qualità del palleggio e colpisce al momento giusto. Un ottimo Branca in mezzo al campo, al terzo centro in campionato, sempre pericoloso con i suoi tiri dal limite e con le sue incursioni, mentre i classe 2007 e 2008 Ossola e Borsani firmano i gol decisivi da subentranti. Successo pesante che proietta i ragazzi di Massimo Oddo in piena zona Playoff e dà continuità al momento positivo per guardare con fiducia al prossimo impegno in trasferta contro la Vogherese

LA CRONACA

Avvio vibrante al Felice Chinetti: al 6' la Castellanzese passa alla prima occasione con Guerrisi, che protegge palla su Zukić e di mancino sorprende Torriani sul primo palo per lo 0-1 neroverde. Reazione immediata di Milan Futuro: all'11' Simone Branca riceve al limite, controllo a sistemarsela sul sinistro e tiro all'angolino per l'1-1. Al 15' Karaca pesca defilato Domniței: il suo cross teso diventa insidioso e bacia il palo esterno. Al 27' ancora Karaca ci prova da lontano, palla fuori. Al 38' sugli sviluppi di corner lungo Branca arma un altro mancino verso l'incrocio, ma Dominioni vola e devia in angolo. Si resta in parità nei primi quarantacinque minuti.

Ripresa a ritmi blandi al Felice Chinetti. Al 53' Gritti apre sulla destra per Rusconi: ingresso in area e cross teso, ma Castelletto colpisce male di piatto e manda a lato. Al 56' corner di Sala, stacco poderoso di Duțu: la palla sfiora la traversa. Al 60' Vernocchi conclude, traiettoria debole e fuori. Poi arrivano i cambi di Oddo a svoltare la partita. Milan Futuro spinge e al 66' passa: Asanji lotta nell'area piccola, anticipa in spaccata il portiere e serve Ossola che, a porta vuota, firma il 2-1. Al 77' altro brivido rossonero: tiro da fuori deviato di tacco da Ossola, Dominioni si allunga e salva. Al 95' Borsani chiude i giochi: salta tutti ed entra in area, gol meraviglioso per il definitivo 3-1

IL TABELLINO

MILAN FUTURO-CASTELLANZESE 3-1

MILAN FUTURO (4-4-2): Torriani; Cappelletti, Zukić, Duțu, Karaca (16'st Perera); Branca (16'st Ossola), Sala, Eletu (44'st Hodzić), Ibrahimović (16'st Borsani); Domniței, Asanji (33'st Magrassi). A disp.: Bouyer; Colombo, Minotti; Seedorf. All.: Oddo.

CASTELLANZESE (4–3-1-2): Dominioni; Rusconi, Gritti (35'st Airaghi), Tordini, Micheri; Castelletto, Lacchini, Boccadamo; Vernocchi (43'st Giuliani); Merkaj (22'st Colombo), Guerrisi (35'st Chessa). A disp.: Poli; Cirigliano; Foglio, Oldani, Rausa. All.: Del Prato.

Arbitro: Scicolone di San Donà di Piave.

Gol: 6' Guerrisi (C), 11' Branca (MF), 21'st Ossola (MF), 50'st Borsani (MF).

Ammoniti: 42' Branca (MF), 24'st Eletu (MF)

