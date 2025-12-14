Serie D, Milan Futuro-Castellanzese termina 3-1: altra vittoria in rimonta

In seguito al pareggio rossonero, i ritmi si sono abbassati e le emozioni sono mancate al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno, si ricorda solo un palo colpito da Domnitei nel tentativo di cross. Al minuto 38 è ancora Simone Branca il più pericoloso. Il numero 7 rossonero riceve un pallone morbido sul secondo palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, carica il sinistro e il portiere degli ospiti la toglie dall'incrocio dei pali, evitando il secondo gol di giornata del classe 1992.
Secondo tempo: che lettura di mister Oddo! Decisivi gli ingressi di Ossola e Borsani—
La seconda frazione parte come la prima, con una doppia occasione per le due squadre, una per parte. Stavolta, a segnare per prima è la squadra allenata da Massimo Oddo, bravo a leggere la partita. Con gli ingressi di Ossola e Borsani, l'attacco rossonero ritrova elettricità e spunti offensivi. Il 2-1 rossonero viene proprio firmato dal classe 2007 Ossola, bravo a trasformare in gol un bel pallone gestito da Asanji in area di rigore. Dal vantaggio del Milan Futuro, poche emozioni per gli ospiti, mai veramente pericolosi nell'area rossonera. Nel minuto finale, il Diavolo la chiude grazie alla perla di Emanuele Borsani (classe 2008), abile nello slalom in area e bravo a far partire un bel sinistro che si insacca alle spalle di Dominioni.
Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di Massimo Oddo, che si confermano quinti nel girone B del campionato di Serie D 2025/26, a due punti dal terzo posto e sette dal primo, occupato attualmente dalla Folgore Caratese. La prossima partita del Milan Futuro è in programma domenica 21 dicembre contro la Vogherese, occasione perfetta di fare 3 su 3 che il Diavolo non vuole sprecare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA