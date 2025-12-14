Serie D, Milan Futuro-Castellanzese termina 3-1: altra vittoria in rimonta

In seguito al pareggio rossonero, i ritmi si sono abbassati e le emozioni sono mancate al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno, si ricorda solo un palo colpito da Domnitei nel tentativo di cross. Al minuto 38 è ancora Simone Branca il più pericoloso. Il numero 7 rossonero riceve un pallone morbido sul secondo palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, carica il sinistro e il portiere degli ospiti la toglie dall'incrocio dei pali, evitando il secondo gol di giornata del classe 1992.