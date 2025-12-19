Milan Futuro, Cullotta firma il suo primo contratto da professionista

Il difensore centrale nato a Busto Arsizio (VA), peraltro stesso paese da cui proviene la colonna della difesa rossonera Matteo Gabbia, ha finora totalizzato 18 presenze con la maglia del Milan in questa stagione. Ha giocato 11 partite con la squadra under 18, segnando anche un gol, 5 partite con la Primavera di mister Giovanni Renna e solamente due presenze con il Milan Futuro, per un totale di 20' contro Brusaporto e Oltrepò. Quest'ultimi numeri, dopo l'annuncio del club rossonero, sono destinati ad aumentare, visto che il difensore verrà aggregato in pianta stabile con il Milan Futuro, impegnato nel campionato di Serie D.