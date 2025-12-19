Milan Futuro, Cullotta firma il suo primo contratto da professionista

Pianeta Milan
Milan Futuro, Cullotta ha firmato il suo primo contratto da professionista: l’annuncio del club rossonero

Il club rossonero annuncia il primo contratto da professionista di Andrea Cullotta. Da oggi, il classe 2008 verrà aggregato al Milan Futuro. Ecco l'annuncio del club rossonero
AC Milan comunica che Andrea Cullotta ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il difensore, classe 2008 e da undici stagioni in rossonero, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.

Con questa nota ufficiale il club di Via Aldo Rossi, dunque, ha annunciato il primo contratto da professionista firmato da Andrea Cullotta, mossa importante per blindare uno dei migliori prospetti del settore giovanile rossonero.

Il difensore centrale nato a Busto Arsizio (VA), peraltro stesso paese da cui proviene la colonna della difesa rossonera Matteo Gabbia, ha finora totalizzato 18 presenze con la maglia del Milan in questa stagione. Ha giocato 11 partite con la squadra under 18, segnando anche un gol, 5 partite con la Primavera di mister Giovanni Renna e solamente due presenze con il Milan Futuro, per un totale di 20' contro Brusaporto e Oltrepò. Quest'ultimi numeri, dopo l'annuncio del club rossonero, sono destinati ad aumentare, visto che il difensore verrà aggregato in pianta stabile con il Milan Futuro, impegnato nel campionato di Serie D.

