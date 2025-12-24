Milan Futuro, Messaoudi firma il suo primo contratto da professionista

"AC Milan comunica che Yanis Messaoudi ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il difensore, classe 2009, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti" scrive in una nota ufficiale sul proprio sito il club rossonero.

Il club rossonero aggiunge un nuovo tassello, l'ennesimo delle ultime settimane, per quanto riguarda la crescita dei ragazzi del proprio settore giovanile. Il difensore classe 2009, nonostante i 16 anni di età, mostra già un grande fisico e ottime letture difensive. Yanis Messaoudi è un difensore franco-algerino di piede destro, acquistato dal Milan lo scorso luglio dalla primavera del Racing Club de France. In questa stagione, il centrale di 189 centimetri ha giocato sette partite con la maglia dell'under 17 rossonera, di cui sei partendo dal primo minuto. In occasione della partita contro il Sudtirol U17, Messaoudi ha trovato il primo gol con la maglia rossonera.