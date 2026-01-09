Pianeta Milan
Calciomercato, prosegue la caccia al difensore: Milan, può scaldarsi questa pista

Nuovo difensore Milan, tra i quattro 'litiganti' può spuntarla il quinto 'incomodo'
Il Milan è alla caccia di un forte difensore centrale da regalare a Massimiliano Allegri in questa sessione invernale di calciomercato: tanti i nomi sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare, con particolare attenzione all'ultimo nome. Il punto
Dopo l'acquisizione di Niclas Füllkrug, in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, dagli inglesi del West Ham, il Milan cerca - in questa sessione invernale di calciomercato - un forte difensore centrale da regalare all'allenatore Massimiliano Allegri per il suo 3-5-2.

Calciomercato Milan, caccia al difensore

Dietro il terzetto titolare, composto da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović, infatti, la sola alternativa credibile, al momento, è il solo Koni De Winter. Numericamente manca un elemento e il direttore sportivo Igli Tare - rispettando ovviamente i paletti economici posti dalla proprietà - cercherà di accontentare il tecnico livornese.

Che chiede un centrale forte, di caratura internazionale, pronto subito. Sono molti i nomi che sono accostati al Milan in tal senso e il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola li ha ricordati tutti. Complicato arrivare a Kim Min-Jae (Bayern Monaco), che sarebbe forse il preferito dell'allenatore.

La pista Coppola può scaldarsi

Non convincono, invece, più di tanto Radu Drăgușin (Tottenham), comunque in trattativa con la Roma, oppure Axel Disasi (Chelsea) e Eric Dier (Monaco). Occhio, però, secondo il 'CorSport', ad un'ipotesi che potrebbe scaldarsi nel corso delle prossime settimane del calciomercato invernale.

Al Milan, infatti, non hanno mai smesso di seguire Diego Coppola, classe 2003, centrale italiano ex Hellas Verona che ora gioca in Inghilterra, nella fila del Brighton. 'Gioca', a dir la verità, è un parolone: appena 452' in 8 presenze tra Premier League (5) e Coppa di Lega (3). Competizione, questa, in cui però il giovane vanta 2 assist. Coppola potrebbe rientrare in Italia, magari, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

