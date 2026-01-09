Che chiede un centrale forte, di caratura internazionale, pronto subito. Sono molti i nomi che sono accostati al Milan in tal senso e il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola li ha ricordati tutti. Complicato arrivare a Kim Min-Jae (Bayern Monaco), che sarebbe forse il preferito dell'allenatore.
La pista Coppola può scaldarsi—
Non convincono, invece, più di tanto Radu Drăgușin (Tottenham), comunque in trattativa con la Roma, oppure Axel Disasi (Chelsea) e Eric Dier (Monaco). Occhio, però, secondo il 'CorSport', ad un'ipotesi che potrebbe scaldarsi nel corso delle prossime settimane del calciomercato invernale.
Al Milan, infatti, non hanno mai smesso di seguire Diego Coppola, classe 2003, centrale italiano ex Hellas Verona che ora gioca in Inghilterra, nella fila del Brighton. 'Gioca', a dir la verità, è un parolone: appena 452' in 8 presenze tra Premier League (5) e Coppa di Lega (3). Competizione, questa, in cui però il giovane vanta 2 assist. Coppola potrebbe rientrare in Italia, magari, con la formula del prestito con diritto di riscatto.
