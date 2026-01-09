Episodi che, probabilmente, avevano già fatto inalberare Mike Maignan, portiere e capitano del Diavolo, il quale è andato a protestare nei confronti del direttore di gara nel lasso di tempo che va dall'assegnazione del penalty al Genoa, poi fallito da Stanciu, alla fine della partita con il conseguente rientro negli spogliatoi. Ci sono le immagini, riportate da 'DAZN Francia', a testimoniare quanto accaduto. Immagini, però, che in queste ore, specialmente sui social, giornalisti ed opinionisti non propriamente sostenitori del Milan stanno cercando di strumentalizzare.

O, per meglio dire, sintetizzare in un "Maignan ha dato del figlio di pu**ana all'arbitro". E quindi, lasciano sottintendere, meriterebbe una squalifica esemplare. Succede, succederà spesso, ora che il Milan - dopo un anno di assenza - è tornato a dar fastidio nell'altissima classifica, in lotta Scudetto. Ma cosa è accaduto? Nella clip pubblicata da 'DAZN Francia', si vedono due situazioni ben distinte tra di loro. La prima è ripresa dalla 'Haier Cam' posta sull'auricolare di Mariani. Maignan va da lui per protestare per il rigore contro, ricordando al direttore di gara che è il capitano e che quindi l'arbitro può e deve parlare con lui. Mariani, di tutta risposta, nella confusione lo ammonisce.

La seconda, invece, è di svariati minuti più tardi. Partita finita, Adrien Rabiot porta via dal campo Maignan che, a quel punto, rientrando negli spogliatoi, si fa scappare - guardando verso il basso e non in direzione dell'arbitro - un 'fils de pute'. Insulto, questo, ovviamente chiaro, anche senza traduzione. Ma che, nelle immagini, non risulta pronunciato - evidentemente - dal capitano rossonero verso arbitro, avversari o chissà chi altro. Di certo, non si sentiva il bisogno della solita polemica strumentale creata ad arte per far finire il Milan - sempre in negativo - nell'occhio del ciclone. Anche perché già ci pensano svariate direzioni arbitrali sfavorevoli a provvedere a tutto ciò.