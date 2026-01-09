Pianeta Milan
Maignan, insulto all'arbitro Mariani dopo Milan-Genoa? Una polemica creata ad arte: le immagini
Nel concitato finale di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 1-1, dialogo acceso tra Mike Maignan, portiere e capitano rossonero e l'arbitro Maurizio Mariani. Scappa un insulto
Finale concitato, ieri sera a 'San Siro', in occasione di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 terminata 1-1 con i gol di Lorenzo Colombo al 28' e di Rafael Leão al 92'. In pieno recupero, l'arbitro del match, Maurizio Mariani della Sezione A.I.A. di Aprilia (LT), ha assegnato un calcio di rigore agli ospiti per un fallo di Davide Bartesaghi in piena area su Mikael Ellertsson. Dal dischetto, al 98', il rumeno Nicolae Stanciu ha però calciato in curva.

La direzione di gara di Mariani (con l'ausilio del solito Aleandro Di Paolo al V.A.R.) è stata tutt'altro che priva di errori. Permangono, infatti, dubbi sull'assegnazione del rigore finale ai rossoblu (Ellertsson pianta il piede a terra per cadere prima dell'intervento di Bartesaghi) nonché sulla mancata concessione di due penalty ai rossoneri. Uno per uno 'step on foot' di Leo Østigård su Niclas Füllkrug; l'altro per un intervento di Ellertsson in netto ritardo su Zachary Athekame.

Episodi che, probabilmente, avevano già fatto inalberare Mike Maignan, portiere e capitano del Diavolo, il quale è andato a protestare nei confronti del direttore di gara nel lasso di tempo che va dall'assegnazione del penalty al Genoa, poi fallito da Stanciu, alla fine della partita con il conseguente rientro negli spogliatoi. Ci sono le immagini, riportate da 'DAZN Francia', a testimoniare quanto accaduto. Immagini, però, che in queste ore, specialmente sui social, giornalisti ed opinionisti non propriamente sostenitori del Milan stanno cercando di strumentalizzare.

O, per meglio dire, sintetizzare in un "Maignan ha dato del figlio di pu**ana all'arbitro". E quindi, lasciano sottintendere, meriterebbe una squalifica esemplare. Succede, succederà spesso, ora che il Milan - dopo un anno di assenza - è tornato a dar fastidio nell'altissima classifica, in lotta Scudetto. Ma cosa è accaduto? Nella clip pubblicata da 'DAZN Francia', si vedono due situazioni ben distinte tra di loro. La prima è ripresa dalla 'Haier Cam' posta sull'auricolare di Mariani. Maignan va da lui per protestare per il rigore contro, ricordando al direttore di gara che è il capitano e che quindi l'arbitro può e deve parlare con lui. Mariani, di tutta risposta, nella confusione lo ammonisce.

La seconda, invece, è di svariati minuti più tardi. Partita finita, Adrien Rabiot porta via dal campo Maignan che, a quel punto, rientrando negli spogliatoi, si fa scappare - guardando verso il basso e non in direzione dell'arbitro - un 'fils de pute'. Insulto, questo, ovviamente chiaro, anche senza traduzione. Ma che, nelle immagini, non risulta pronunciato - evidentemente - dal capitano rossonero verso arbitro, avversari o chissà chi altro. Di certo, non si sentiva il bisogno della solita polemica strumentale creata ad arte per far finire il Milan - sempre in negativo - nell'occhio del ciclone. Anche perché già ci pensano svariate direzioni arbitrali sfavorevoli a provvedere a tutto ciò.

