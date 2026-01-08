Un giorno molto importante per l'ex centrocampista Sandro Tonali e Giulia Pastore . L'ex rossonero e sua moglie, entrambi 25enni, hanno annunciato con un post social di essere diventati genitori del primo figlio: "Siamo nati con te amore nostro. Benvenuto al mondo piccolo Leonardo. Ti amiamo alla follia" , ha scritto la coppia sui social, mostrando i primi istanti insieme al piccolino.

Legati dal lontano 2019, quando ancora Tonali era tra le fila del Brescia, i due giovani si sono sposati lo scorso luglio. Solamente un mese dopo i due giovani avevano voluto condividere sui propri social il fatto che sarebbero diventati genitori:"Tre cuori, un sogno e un minuscolo paio di scarpe in attesa di essere riempito". Ed cosi' che, i primo figlio della splendida coppia, è nato il giorno 8 gennaio alle ore 08.53 del mattino, scendono quanto riferito tramite i social. Tutta la redazione di Pianeta Milan fa gli auguri alla giovane coppia.