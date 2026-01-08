Le altre sono così suddivise: 34 in Champions League (11 vittorie, 13 pareggi, 10 sconfitte), poi 13 in Coppa Italia (7 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte) e 2 in Supercoppa Italiana (una vittoria e una sconfitta). Con il Diavolo, Allegri ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana nel 2011.
L'auspicio, adesso, è che nella sua nuova esperienza con il Milan possa festeggiare tanti altri trofei. Il tutto, possibilmente, partendo con una vittoria stasera a 'San Siro' contro i rossoblu.
