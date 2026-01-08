Pianeta Milan
Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, tocca quota 200 panchine con il Milan in occasione della sfida interna al Genoa di Daniele De Rossi, valevole per la 19^ giornata della Serie A 2025-2026. Numeri e statistiche dell'allenatore livornese
Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, tocca un grande traguardo stasera, in occasione della sfida interna contro il Genoa di Daniele De Rossi, valevole per la 19^ giornata della Serie A 2025-2026. Allegri, infatti, arriva a quota 200 panchine con i rossoneri.

Allegri ha allenato il Milan la prima volta dall'estate 2010 al gennaio 2014; quest'estate, poi, è stato richiamato, a distanza di oltre dieci anni, per sostituire Sérgio Conceição. Delle precedenti 199 partite, Allegri ne ha dirette 150 in Serie A (con 85 vittorie, 39 pareggi e 26 sconfitte).

Le altre sono così suddivise: 34 in Champions League (11 vittorie, 13 pareggi, 10 sconfitte), poi 13 in Coppa Italia (7 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte) e 2 in Supercoppa Italiana (una vittoria e una sconfitta). Con il Diavolo, Allegri ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana nel 2011.

L'auspicio, adesso, è che nella sua nuova esperienza con il Milan possa festeggiare tanti altri trofei. Il tutto, possibilmente, partendo con una vittoria stasera a 'San Siro' contro i rossoblu.

