Nkunku tentato dal Fenerbahçe: ecco perché. Il Milan lo cede a una condizione. E Allegri …

Il Fenerbahçe insiste per Nkunku: il giocatore è tentato. La posizione del Milan
Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 giunto in rossonero nell'ultima estate dal Chelsea, dal Milan al Fenerbahçe in questa finestra di calciomercato? Tutto è possibile. Ecco qual è la situazione attuale: vicenda complicata
Daniele Triolo 

Secondo quanto riferito dal quotidiano 'Repubblica' in edicola questa mattina, il Fenerbahçe non molla la presa e insiste per Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 che, nel corso dell'ultimo calciomercato estivo, si è trasferito dal Chelsea al Milan a titolo definitivo per 37 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sull'eventuale, futura rivendita.

Calciomercato Milan, lo stipendio del Fenerbahçe intriga Nkunku

Il giocatore, secondo il quotidiano generalista, sarebbe tentato dal ricco stipendio messo sul piatto dai gialloblu di İstanbul. I quali, nella giornata di ieri, hanno ufficializzato l'acquisto di Mattéo Guendouzi dalla Lazio. Il Fenerbahçe, infatti, offrirebbe a Nkunku un contratto pluriennale da 7 milioni di euro netti a stagione, a fronte dei 5 attualmente percepiti al Milan.

Ma il club di Via Aldo Rossi che intenzioni ha con il suo numero 18, il quale, prima di fermarsi per un nuovo infortunio, si era sbloccato in campionato con una doppietta nel 3-0 del Milan a 'San Siro' contro l'Hellas Verona? Semplice. Il tecnico Massimiliano Allegri continuerà a utilizzarlo finché non ci saranno - se ci saranno - evoluzioni su una sua possibile cessione al club turco.

LEGGI ANCHE: Milan-Genoa, Maignan insulta Mariani? Ecco cosa dicono le immagini. Evidente: i rossoneri danno fastidio >>>

Una cosa, per 'Repubblica', è certa. Il Milan, per dare il via libera alla partenza di Nkunku in direzione Turchia vuole rientrare interamente della cifra spesa a inizio settembre. E non va dimenticato come Allegri, per avallare la cessione dell'ex giocatore anche di RB Lipsia e PSG abbia chiesto un sostituto alla sua altezza, se non più forte. Stop, quindi, a scommesse o calciatori di prospettiva.

