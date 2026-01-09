Ma il club di Via Aldo Rossi che intenzioni ha con il suo numero 18, il quale, prima di fermarsi per un nuovo infortunio, si era sbloccato in campionato con una doppietta nel 3-0 del Milan a 'San Siro' contro l'Hellas Verona? Semplice. Il tecnico Massimiliano Allegri continuerà a utilizzarlo finché non ci saranno - se ci saranno - evoluzioni su una sua possibile cessione al club turco.