Ma il club di Via Aldo Rossi che intenzioni ha con il suo numero 18, il quale, prima di fermarsi per un nuovo infortunio, si era sbloccato in campionato con una doppietta nel 3-0 del Milan a 'San Siro' contro l'Hellas Verona? Semplice. Il tecnico Massimiliano Allegri continuerà a utilizzarlo finché non ci saranno - se ci saranno - evoluzioni su una sua possibile cessione al club turco.
Una cosa, per 'Repubblica', è certa. Il Milan, per dare il via libera alla partenza di Nkunku in direzione Turchia vuole rientrare interamente della cifra spesa a inizio settembre. E non va dimenticato come Allegri, per avallare la cessione dell'ex giocatore anche di RB Lipsia e PSG abbia chiesto un sostituto alla sua altezza, se non più forte. Stop, quindi, a scommesse o calciatori di prospettiva.
