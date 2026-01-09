Il giornalista sportivo esperto di calciomercato, Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale 'YouTube' del collega Fabrizio Romano, ha fornito questo aggiornamento sulla trattativa tra Milan e Tomori per il rinnovo. "I dialoghi stanno andando avanti. Non siamo ancora alla parte finale della trattativa, mancano ancora degli step e degli incontri, ma il Milan sta lavorando duramente anche su questo fronte".