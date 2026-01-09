Pianeta Milan
Milan-Tomori, a che punto siamo con il rinnovo? Moretto spiega: “Ecco cosa manca”

Calciomercato: il Milan e Fikayo Tomori sono in trattativa per il rinnovo del contratto del difensore centrale inglese, altrimenti in scadenza il prossimo 30 giugno 2027: le ultime news dal giornalista sportivo esperto del settore, Matteo Moretto
Calciomercato invernale in pieno svolgimento ma il Milan non pensa soltanto ad acquistare nuovi giocatori. Ci sono anche dei giocatori che meritano, per quanto offerto sempre ai rossoneri sul terreno di gioco, un rinnovo del contratto dalla scadenza più o meno ravvicinata.

Mike Maignan, il cui accordo con il Diavolo scadrà il 30 giugno, è molto vicino alla firma con il club di Via Aldo Rossi. Dei giocatori che erano, poi, originariamente in scadenza il 30 giugno 2027, finora ha posto il proprio autografo sul rinnovo (fino al 30 giugno 2031), il solo Alexis Saelemaekers.

All'appello mancano Christian Pulisic (nel cui contratto con il Milan, comunque, esiste già una clausola per prolungare l'intesa di un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2028), poi Ruben Loftus-Cheek e, soprattutto, Fikayo Tomori. Dei due inglesi ex Chelsea, sembra il difensore quello prossimo a rinnovare.

Il giornalista sportivo esperto di calciomercato, Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale 'YouTube' del collega Fabrizio Romano, ha fornito questo aggiornamento sulla trattativa tra Milan e Tomori per il rinnovo. "I dialoghi stanno andando avanti. Non siamo ancora alla parte finale della trattativa, mancano ancora degli step e degli incontri, ma il Milan sta lavorando duramente anche su questo fronte".

