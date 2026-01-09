Milan, la conferenza di Fullkrug. Ecco cosa manca per Maignan e Nkunku..

Nella giornata di oggi, venerdì 9 gennaio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Tanta amarezza per il pareggio contro il Genoa di Daniele De Rossi, ma si scende in campo tra pochi giorni contro la Fiorentina, in una giornata di Serie A in cui si disputerà il big match Inter-Napoli. Non solo campo, anche tanto mercato nelle ultime ore, con le parole di Fullkrug in conferenza stampa e importanti novità sul rinnovo di Mike Maignan. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA