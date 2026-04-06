Napoli-Milan, Fullkrug e Nkunku titolari: i motivi della scelta di Allegri

Partiamo da Nkunku: arrivato in estate dal Chelsea per una quarantina di milioni tra prezzo fisso e bonus, il francese ha faticato a trovare spazio e non ha lasciato il segno con i rossoneri. Al momento sono 24 le presenze in Serie A con 5 gol e 3 assist, ma non è stato un titolare fisso per Allegri, anzi. Situazione simile quella di Fullkrug che è arrivato a gennaio in prestito con diretto di riscatto dal West Ham. Un solo gol contro il Lecce in 14 presenze. Per il tedesco ancora meno opportunità dal primo minuto rispetto all'ex Chelsea. Per questo la scelta possibile di Allegri sorprende. Ma perché l'allenatore del Milan dovrebbe prendere questa decisione in una sfida contro una big come il Napoli? Partiamo dallo stato di forma degli altri attaccanti: Leao è tornato in settimana dopo il viaggio all'estero per curare la pubalgia. Il portoghese sta meglio visto che si è allenato in gruppo, ma potrebbe non avere i 90 minuti nelle gambe. Discorso simile per Gimenez e Pulisic: il messicano ha giocato solo una sprazzo contro il Torino dopo la lunga assenza per l'operazione alla caviglia a dicembre. Pulisic ha giocato due amichevoli con gli USA ed è tornato tardi a Milanello. Fullkrug e Nkunku sono rimasti a Milano, hanno lavorato tutta la settimana con Allegri e non hanno problemi fisici. A livello tattico poi l'allenatore rossonero ha tre armi per cambiare la partita nel secondo tempo con la panchina. Questi potrebbero essere i motivi principali per cui Allegri potrebbe puntare su Nkunku e Fullkrug.