Di Francesco: 'Camarda? Siamo contenti di averlo con noi. Per il futuro...:'

Nel corso della conferenza stampa alla viglia del match contro l'Atalanta, Eusebio Di Francesco è tornato a parlare di Francesco Camarda. Il talento classe 2008, in prestito dal Milan, è pronto a rientrare in gruppo dopo il brutto infortunio alla spalla destra che lo ha tenuto ai box per oltre quattro mesi. Ecco, di seguito, le parole dell'allenatore del Lecce.

"Camarda adesso si mette la sciarpa e tifa la squadra allo stadio, è venuto qui per stare al nostro fianco, ci è venuto a trovare all’allenamento. Siamo contenti di averlo con noi, poi vedremo per il futuro. Non ho sentito la frase di Ambrosini , ma se il Lecce fa certe scelte c’è un motivo, tutti dovrebbero farsi delle domande e non solo puntare il dito. Io cerco di spronare i ragazzi sul miglioramento. Ma ricordiamoci che l’apprendimento migliore è alla fonte, quando si hanno 12/13 anni, si migliora la tecnica e la coordinazione"