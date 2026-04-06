Napoli-Milan , 31^ giornata del campionato di Serie A 2025-26 . La partita sarà visibile in televisione e in streaming su 'DAZN' con la telecronaca affidata alla coppia Pardo-Stramaccioni. Chi sarà l'arbitro della partita? Daniele Doveri, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Baccini e Valerio Colarossi. Il quarto ufficiale sarà Luca Pairetto, mentre al VAR ci sarà Maurizio Mariani, assistito da Aleandro Di Paolo nel ruolo di AVAR.

Una sfida molto affascinante e con numeri anche molto interessanti: il Milan si trova al momento al secondo posto in classifica, mentre il Napoli è terzo a un solo punto. Nelle ultime cinque stagioni quattro successi per parte e un pareggio, quindi bilancio in equilibrio tra Napoli e Milan. Ecco altri dettagli statistici dal sito del Milan: "Il Milan ha segnato in tutte le ultime 10 trasferte contro il Napoli in campionato. Nelle ultime sei stagioni, nessun calciatore ha fornito più assist di Rafael Leão in Serie A: 41 al pari di Nicolò Barella. Il portoghese ha preso parte a quattro reti contro il Napoli tra tutte le competizioni".