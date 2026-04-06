Sulla coppia inedita Fullkrug-Nkunku: “Non c’è niente di sorprendente. Sono due giocatori importanti, come gli altri attaccanti che abbiamo in rosa. La cosa più bella per Allegri oggi è di avere tante scelte”.
Lei guardando la classifica guarda verso l’alto o verso il basso? “Io cerco di guardare più in alto che in basso, per carattere. Ma la classifica dice questo e dobbiamo stare attenti. Ma giocare in uno stadio del genere, con un pubblico del genere… Non c’è cosa più bella per un giocatore. Stasera dobbiamo cercare in tutti i modi di vincere”.
Come giudichi la stagione di Leao? “Parliamo quasi ogni settimana di Leao. Le sue qualità sono fuori discussione, il problema suo è che questa stagione ha avuto tanti infortuni che non l’hanno mai lasciato esprimersi al meglio. Viene da due settimane fermo, ha fatto gli ultimi 3 giorni di allenamento con la squadra, l’abbiamo portato in panchina perché è un giocatore importante e che durante la partita può fare la differenza”.
Sul futuro di Leao: “Lui ha contratto, per quel che so io, per altri due anni. È un giocatore molto importante per il Milan"
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