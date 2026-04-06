PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan, Tare pre Napoli: “Oggi giocano due grandi squadre. Classifica? Guardo in alto”

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Milan, Tare pre Napoli: “Oggi giocano due grandi squadre. Classifica? Guardo in alto”

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Igli Tare, direttore sportivo rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Maradona' di Napoli
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Igli Tare, direttore sportivo rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Su Napoli-Milan:“Giocano due grandi squadre, la classifica dice anche questo. Questa sera sarà uno spettacolo. Dovremo essere bravi a capire che oggi ci si gioca tanto in classifica vedendo anche la vittoria della Juventus, la classifica si è aggiornata. Stasera è fondamentale per noi, perché no, uscire con una vittoria”.

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Sulla coppia inedita Fullkrug-Nkunku: “Non c’è niente di sorprendente. Sono due giocatori importanti, come gli altri attaccanti che abbiamo in rosa. La cosa più bella per Allegri oggi è di avere tante scelte”.

Lei guardando la classifica guarda verso l’alto o verso il basso? “Io cerco di guardare più in alto che in basso, per carattere. Ma la classifica dice questo e dobbiamo stare attenti. Ma giocare in uno stadio del genere, con un pubblico del genere… Non c’è cosa più bella per un giocatore. Stasera dobbiamo cercare in tutti i modi di vincere”.

Come giudichi la stagione di Leao? “Parliamo quasi ogni settimana di Leao. Le sue qualità sono fuori discussione, il problema suo è che questa stagione ha avuto tanti infortuni che non l’hanno mai lasciato esprimersi al meglio. Viene da due settimane fermo, ha fatto gli ultimi 3 giorni di allenamento con la squadra, l’abbiamo portato in panchina perché è un giocatore importante e che durante la partita può fare la differenza”.

Sul futuro di Leao: “Lui ha contratto, per quel che so io, per altri due anni. È un giocatore molto importante per il Milan"

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