Al 13’, quindi, Vanja Milinković-Savić in uscita si ferma prima di impattare il viso di Strahinja Pavlović Al 30’, però, è lo stesso Pavlovic che, nel tentativo di ridurre lo svantaggio, alza il braccio sinistro e colpisce il viso di Giovane. Per il quotidiano sportivo nazionale resta forte il dubbio sulla scelta di non ammonire.
Proseguendo, poi, con gli episodi da moviola di Napoli-Milan: al 45’, intervento di Juan Jesus su Niclas Füllkrug. Non c'è provvedimento disciplinare. Al 71’, quindi, intervento di Zachary Athekame in ritardo su Alisson Santos, palla mai presa: anche qui niente cartellino. Politano, infine, ha preso un cartellino giallo, dopo il gol, per pestone a Christian Pulisic: decisione giusta di Doveri.
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