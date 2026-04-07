PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Moviola Napoli-Milan, per Doveri “qualche errore e un grosso dubbio”. Ecco l’episodio incriminato

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Moviola Napoli-Milan, per Doveri “qualche errore e un grosso dubbio”. Ecco l’episodio incriminato

Napoli-Milan, la moviola: bene l'arbitro Doveri. Anche se resta un forte dubbio ...
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi allo stadio 'Maradona' e terminata 1-0 per i padroni di casa con il gol di Matteo Politano
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Napoli-Milan 1-0, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 decisa da un gol di Matteo Politano al 79' per i padroni di casa. Sufficienza piena, voto 6, per l'arbitro del match, il signor Daniele Doveri della Sezione A.I.A. di Roma 1.

Motivo? "Nessun grosso errore, aree ben monitorate, ma qualche imprecisione c'è e un grosso dubbio resta", ha scritto la 'rosea'. Di cosa ha parlato, nello specifico? Vediamo nel dettaglio. Al 12’, intervento di Alessandro Buongiorno in ritardo su Luka Modrić: ammonizione solare.

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Al 13’, quindi, Vanja Milinković-Savić in uscita si ferma prima di impattare il viso di Strahinja Pavlović Al 30’, però, è lo stesso Pavlovic che, nel tentativo di ridurre lo svantaggio, alza il braccio sinistro e colpisce il viso di Giovane. Per il quotidiano sportivo nazionale resta forte il dubbio sulla scelta di non ammonire.

Proseguendo, poi, con gli episodi da moviola di Napoli-Milan: al 45’, intervento di Juan Jesus su Niclas Füllkrug. Non c'è provvedimento disciplinare. Al 71’, quindi, intervento di Zachary Athekame in ritardo su Alisson Santos, palla mai presa: anche qui niente cartellino. Politano, infine, ha preso un cartellino giallo, dopo il gol, per pestone a Christian Pulisic: decisione giusta di Doveri.

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