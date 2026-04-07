'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi allo stadio 'Maradona' e terminata 1-0 per i padroni di casa con il gol di Matteo Politano

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Napoli-Milan 1-0 , partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 decisa da un gol di Matteo Politano al 79' per i padroni di casa. Sufficienza piena, voto 6 , per l'arbitro del match, il signor Daniele Doveri della Sezione A.I.A. di Roma 1.

Motivo? "Nessun grosso errore, aree ben monitorate, ma qualche imprecisione c'è e un grosso dubbio resta", ha scritto la 'rosea'. Di cosa ha parlato, nello specifico? Vediamo nel dettaglio. Al 12’, intervento di Alessandro Buongiorno in ritardo su Luka Modrić: ammonizione solare.