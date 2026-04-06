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Milan, Tare non ci sta: “Parliamo quasi ogni settimana di Leao. Il suo problema sono stati gli infortuni”

Milan, Tare: 'Gli infortuni non hanno permesso a Leao di esprimersi al top'
Igli Tare, ds rossonero, ha parlato della stagione di Rafael Leao nel prepartita di Napoli-Milan. Ecco le sue parole ai microfoni di 'DAZN'
Redazione

Tra pochi minuti comincerà il secondo tempo di Napoli-Milan e, con ogni probabilità, vedremo il ritorno in campo di Rafael Leao. Dopo aver saltato l'ultima di Serie A contro il Torino, il portoghese non è andato in Nazionale per curare il problema fisico che lo tormenta da diversi mesi.

Nei giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri, Leao è tornato in Portogallo per seguire un nuovo percorso di cure che sembra aver dato i suoi frutti. Un po' a sorpresa, il 10 del Diavolo è infatti stato convocato per la gara col Napoli e ora potrebbe essere un'arma letale per il secondo tempo.

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Rimanendo in tema, nel prepartita del big match, il ds rossonero Igli Tare ha parlato proprio di Leao ribadendo le sue qualità nonostante la stagione non felice. Ecco, quindi, le sue parole ai microfoni di 'DAZN'.

Il giudizio di Tare sulla stagione di Rafa Leao: "Parliamo quasi ogni settimana di Leao. Le sue qualità sono fuori discussione, il problema suo è che questa stagione ha avuto tanti infortuni che non l’hanno mai lasciato esprimersi al meglio. Viene da due settimane fermo, ha fatto gli ultimi 3 giorni di allenamento con la squadra, l’abbiamo portato in panchina perché è un giocatore importante e che durante la partita può fare la differenza".

E poi il commento sul futuro del 10 portoghese: "Lui ha contratto, per quel che so io, per altri due anni. È un giocatore molto importante per il Milan".

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