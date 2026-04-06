Milan, Tare: 'Gli infortuni non hanno permesso a Leao di esprimersi al top'

Rimanendo in tema, nel prepartita del big match, il ds rossonero Igli Tare ha parlato proprio di Leao ribadendo le sue qualità nonostante la stagione non felice. Ecco, quindi, le sue parole ai microfoni di 'DAZN'.
Il giudizio di Tare sulla stagione di Rafa Leao: "Parliamo quasi ogni settimana di Leao. Le sue qualità sono fuori discussione, il problema suo è che questa stagione ha avuto tanti infortuni che non l’hanno mai lasciato esprimersi al meglio. Viene da due settimane fermo, ha fatto gli ultimi 3 giorni di allenamento con la squadra, l’abbiamo portato in panchina perché è un giocatore importante e che durante la partita può fare la differenza".
E poi il commento sul futuro del 10 portoghese: "Lui ha contratto, per quel che so io, per altri due anni. È un giocatore molto importante per il Milan".
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