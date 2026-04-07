Sul Milan ha poi aggiunto: "Il Milan ha fatto il massimo. È fatto di giocatori forti, però come li giri fai fatica a metterli insieme. Allegri sta facendo il suo e bene”. Ecco, di seguito, la classifica aggiornata:
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INTERVISTE
Nella serata di ieri è andato in scena un bit match davvero importante: Napoli-Milan. I ragazzi di Antonio Conte, usciti vittoriosi grazie al gol di Matteo Politano, il 7 in carriera contro i rossoneri, hanno superato il diavolo, finendo due punti sopra al club Milanese. Ad analizzare la partita è stato Giancarlo Marocchi, ex calciatore italiano, ai microfoni di SkySport. Ecco, di seguito, il commento di Marocchi:
"Il Napoli ha meritato per la consapevolezza, per quello che ha pensato di fare. Meglio il Napoli nel secondo tempo, bravo a soffrire ed aspettare l’occasione”.
Sul Milan ha poi aggiunto: "Il Milan ha fatto il massimo. È fatto di giocatori forti, però come li giri fai fatica a metterli insieme. Allegri sta facendo il suo e bene”. Ecco, di seguito, la classifica aggiornata:
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