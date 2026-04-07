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Marocchi: “Il Milan ha fatto il Massimo. Allegri sta facendo il suo e bene”

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Giancarlo Marocchi, ex calciatore italiano, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni dopo la vittoria del Napoli contro il Milan di Allegri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nella serata di ieri è andato in scena un bit match davvero importante: Napoli-Milan. I ragazzi di Antonio Conte, usciti vittoriosi grazie al gol di Matteo Politano, il 7 in carriera contro i rossoneri, hanno superato il diavolo, finendo due punti sopra al club Milanese. Ad analizzare la partita è stato Giancarlo Marocchi, ex calciatore italiano, ai microfoni di SkySport. Ecco, di seguito, il commento di Marocchi:

"Il Napoli ha meritato per la consapevolezza, per quello che ha pensato di fare. Meglio il Napoli nel secondo tempo, bravo a soffrire ed aspettare l’occasione”.

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Sul Milan ha poi aggiunto: "Il Milan ha fatto il massimo. È fatto di giocatori forti, però come li giri fai fatica a metterli insieme. Allegri sta facendo il suo e bene”. Ecco, di seguito, la classifica aggiornata:

  • Inter — 72 pt

  • Napoli — 65 pt

  • Milan — 63 pt

  • Como — 58 pt

  • Juventus — 57 pt

  • Roma — 54 pt

  • Atalanta — 53 pt

  • Bologna — 45 pt

  • Lazio — 44 pt

  • Torino — 42 pt

  • Fiorentina — 42 pt

  • Sassuolo — 42 pt

  • Udinese — 40 pt

  • Genoa — 33 pt

  • Parma — 35 pt

  • Cagliari — 30 pt

  • Cremonese — 27 pt

  • Lecce — 27 pt

  • Verona — 18 pt

  • Pisa — 18 pt

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