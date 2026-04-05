Luka Modric presenta il suo libro: 'Io gioco'. Ecco dove trovarlo

la storia di Luka Modric tra calcio e vita: il centrocampista del Milan e della Nazionale croata si racconta nel libro “Io gioco”
Dal 31 marzo è disponibile in tutte le librerie italiane “Io gioco”, l’autobiografia di Luka Modric. Un viaggio personale e professionale in cui il numero 14 del Milan ripercorre le tappe di una carriera straordinaria, tra sacrifici, successi e momenti decisivi dentro e fuori dal campo.
Ad annunciare l’uscita è stato lo stesso Modric attraverso il proprio profilo Instagram.
“La mia vita, il calcio, la passione… ‘Io gioco’. La mia autobiografia, dal 31 marzo in tutte le librerie italiane!”.
Il libro racconta l’infanzia nei rifugi per profughi, le difficoltà degli inizi e l’approdo nei grandi club europei, fino alla responsabilità di guidare la Nazionale croata ai massimi livelli. Non solo trofei e vittorie, ma anche valori, mentalità e passione, elementi che hanno costruito il suo percorso.