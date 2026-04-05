Luka Modric presenta il suo libro: 'Io gioco'. Ecco dove trovarlo

la storia di Luka Modric tra calcio e vita: il centrocampista del Milan e della Nazionale croata si racconta nel libro “Io gioco”

Dal 31 marzo è disponibile in tutte le librerie italiane “Io gioco”, l’autobiografia di Luka Modric. Un viaggio personale e professionale in cui il numero 14 del Milan ripercorre le tappe di una carriera straordinaria, tra sacrifici, successi e momenti decisivi dentro e fuori dal campo.