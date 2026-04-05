PIANETAMILAN news milan ultime notizie “Io gioco”: l’autobiografia di Luka Modric. Ecco dove trovare il libro del centrocampista del Milan

ULTIME MILAN NEWS

“Io gioco”: l’autobiografia di Luka Modric. Ecco dove trovare il libro del centrocampista del Milan

Luka Modric presenta il suo libro: 'Io gioco'. Ecco dove trovarlo
la storia di Luka Modric tra calcio e vita: il centrocampista del Milan e della Nazionale croata si racconta nel libro “Io gioco”
Redazione PM

Dal 31 marzo è disponibile in tutte le librerie italiane “Io gioco”, l’autobiografia di Luka Modric. Un viaggio personale e professionale in cui il numero 14 del Milan ripercorre le tappe di una carriera straordinaria, tra sacrifici, successi e momenti decisivi dentro e fuori dal campo.

Ad annunciare l’uscita è stato lo stesso Modric attraverso il proprio profilo Instagram.

“La mia vita, il calcio, la passione… ‘Io gioco’. La mia autobiografia, dal 31 marzo in tutte le librerie italiane!”.

Il libro racconta l’infanzia nei rifugi per profughi, le difficoltà degli inizi e l’approdo nei grandi club europei, fino alla responsabilità di guidare la Nazionale croata ai massimi livelli. Non solo trofei e vittorie, ma anche valori, mentalità e passione, elementi che hanno costruito il suo percorso.

LEGGI ANCHE

Intanto il futuro al Milan resta da definire: il rinnovo è ancora in stand by e dipenderà dalla volontà del croato. Nel frattempo, Modric si rende protagonista anche fuori dal terreno di gioco.

Leggi anche
Top News Milan: le confessioni di Bartesaghi, gli undici per Napoli e il (fanta?)mercato
Milan, novità in arrivo per il settore giovanile: così Schira sul futuro di Vergine

© RIPRODUZIONE RISERVATA