Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, domenica 5 aprile 2026. Non potrebbe essere altrimenti, perché neanche nella giornata di Pasqua accennano a diminuire le novità per quanto concerne la squadra rossonera. Un brindisi veloce, un pezzo di colomba e poi si torna a pensare al campo, giacché la squadra di Massimiliano Allegri è attesa da un impegno cruciale per il prosieguo della stagione. Il tutto mentre si infiamma definitivamente il calciomercato. Vediamo ora insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA