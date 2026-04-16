PIANETAMILAN partite probabili formazioni Verona-Milan, Allegri torna all’antico: rossoneri con il 3-5-2. Tre rientri in squadra

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Verona-Milan, Allegri torna all’antico: rossoneri con il 3-5-2. Tre rientri in squadra

Matteo Gabbia e Fikayo Tomori, difensori del Milan, torneranno titolari in Verona-Milan della Serie A 2025-2026
Domenica 19 aprile, alle ore 15:00, il Milan di Massimiliano Allegri sarà di scena a Verona e il tecnico livornese cambierà nuovamente modulo ed interpreti rispetto alla pesante sconfitta interna - 0-3 - contro l'Udinese
Daniele Triolo Redattore 

Domenica 19 aprile, alle ore 15:00, il Milan di Massimiliano Allegri sarà di scena allo stadio 'Bentegodi' per affrontare i padroni di casa dell'Hellas Verona di Paolo Sammarco. Una partita, valida per la 33esima giornata di Serie A, che il Diavolo non può permettersi di fallire dopo aver perso tre delle ultime quattro gare. Gli scaligeri, ultimi in classifica pari merito con il Pisa, venderanno cara la pelle per coltivare ancora qualche flebile chance di salvezza, ma Mike Maignan e compagni saranno chiamati ad un rilancio in grande stile.

Il Milan di Allegri riprende oggi gli allenamenti a Milanello in vista della trasferta di Verona, dopo il mercoledì di riposo concesso dall'allenatore che, nelle sedute di lunedì e martedì, ha visto la giusta reazione e il giusto impegno da parte dei suoi ragazzi. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Allegri tornerà all'antico. In soffitta, almeno per ora, il 4-3-3 e spazio nuovamente al 3-5-2 che tanta solidità ha dato alla squadra rossonera nel corso di questa stagione.

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Cambieranno, poi, anche gli interpreti. Tornerà la difesa a tre, il che vuol dire che Zachary Athekame si accomoderà nuovamente in panchina per il rientro di Fikayo Tomori nel ruolo di 'braccetto destro' della retroguardia. Anche Matteo Gabbia - perfettamente recuperato dopo l'operazione di ernia inguinale a Londra - riprenderà il suo posto nel cuore della difesa al posto di Koni De Winter. Altro cambio previsto a centrocampo, dove tornerà dall'inizio Youssouf Fofana in luogo di Samuele Ricci. Per l'attacco, da capire quali saranno le scelte di Allegri: fiducia a Christian Pulisic e Rafael Leão o, magari, una chance per il 'Bebote' Santiago Giménez?

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