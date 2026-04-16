Cambieranno, poi, anche gli interpreti. Tornerà la difesa a tre, il che vuol dire che Zachary Athekame si accomoderà nuovamente in panchina per il rientro di Fikayo Tomori nel ruolo di 'braccetto destro' della retroguardia. Anche Matteo Gabbia - perfettamente recuperato dopo l'operazione di ernia inguinale a Londra - riprenderà il suo posto nel cuore della difesa al posto di Koni De Winter. Altro cambio previsto a centrocampo, dove tornerà dall'inizio Youssouf Fofana in luogo di Samuele Ricci. Per l'attacco, da capire quali saranno le scelte di Allegri: fiducia a Christian Pulisic e Rafael Leão o, magari, una chance per il 'Bebote' Santiago Giménez?
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