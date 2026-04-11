Milan-Udinese, gioca Athekame terzino nel 4-3-3 di Allegri — Grande chance, dunque, per Athekame in questa gara contro i friulani. Potrà dimostrare ad Allegri di aver imparato molto in questi mesi e di essere pronto per fare, eventualmente, anche il titolare con continuità in questo Milan. Fin qui, in stagione, il ragazzo classe 2004 prelevato nell'ultimo calciomercato estivo dallo Young Boys per 10 milioni di euro e il 10% sull'eventuale, futura, rivendita, non ha messo moltissimo piede in campo.

Appena 569' di gioco in 23 partite tra Serie A (23), Coppa Italia e Supercoppa Italiana (una gara per competizione). La media è di appena 25' scarsi per partita. E infatti Milan-Udinese sarà soltanto la quinta volta in quest'annata in cui Athekame partirà dall'inizio. Finora è successo solo il 19 ottobre 2025 contro la Fiorentina, quindi in tre gare consecutive contro Bologna, Pisa e Como, dal 3 al 18 febbraio 2026, quando è stato assente Alexis Saelemaekers per infortunio.

Quando è stato chiamato in causa, ha sempre fatto il suo — Va detto, però, che quando Athekame è stato chiamato in causa, soprattutto quando ha avuto modo di prendere un po' le misure alla nuova realtà, nei primi mesi dell'anno, non ha quasi mai sfigurato. Anzi. Nel suo 'score' troviamo anche un gol, decisivo, nel recupero di Milan-Pisa 2-2 del 24 ottobre 2025 e 2 assist, sempre contro il Pisa (ma nel girone di ritorno) e contro il Torino a 'San Siro' qualche settimana fa. Ora avrà un'occasione per convincere Allegri a puntare su di lui: tutti i tifosi lo aspettano al varco con fiducia.