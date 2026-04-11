PIANETAMILAN partite probabili formazioni Milan-Udinese, chance da titolare per Athekame: è soltanto la quinta volta in stagione

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Milan-Udinese, chance da titolare per Athekame: è soltanto la quinta volta in stagione

Milan-Udinese, chance da titolare per Athekame: è soltanto la quinta volta in stagione
Grande occasione, questo pomeriggio alle ore 18:00 a 'San Siro', per Zachary Athekame, terzino destro svizzero che il Diavolo ha prelevato la scorsa estate dallo Young Boys: sarà in campo dal 1' in Milan-Udinese nel ruolo a lui più congeniale
Daniele Triolo Redattore 

Nel Milan di Massimiliano Allegri che, questo pomeriggio, alle ore 18:00, affronterà l'Udinese di Kosta Runjaić a 'San Siro', ci saranno delle gustose novità. La prima, senza dubbio, è il cambio deciso dal tecnico rossonero per quanto concerne la disposizione tattica della sua squadra. Va in soffitta, almeno per ora, il 3-5-2 per fare spazio ad un più offensivo 4-3-3.

La seconda novità di giornata, di conseguenza, sarà un accorgimento anche in retroguardia. Fuori un centrale, Fikayo Tomori, per far spazio ad un laterale destro di ruolo, ovvero Zachary Athekame, per affiancare nella linea a quattro i confermati Koni De Winter, Strahinja Pavlović e Davide Bartesaghi. Il quale, dunque, scalerà indietro di qualche metro.

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Grande chance, dunque, per Athekame in questa gara contro i friulani. Potrà dimostrare ad Allegri di aver imparato molto in questi mesi e di essere pronto per fare, eventualmente, anche il titolare con continuità in questo Milan. Fin qui, in stagione, il ragazzo classe 2004 prelevato nell'ultimo calciomercato estivo dallo Young Boys per 10 milioni di euro e il 10% sull'eventuale, futura, rivendita, non ha messo moltissimo piede in campo.

Appena 569' di gioco in 23 partite tra Serie A (23), Coppa Italia e Supercoppa Italiana (una gara per competizione). La media è di appena 25' scarsi per partita. E infatti Milan-Udinese sarà soltanto la quinta volta in quest'annata in cui Athekame partirà dall'inizio. Finora è successo solo il 19 ottobre 2025 contro la Fiorentina, quindi in tre gare consecutive contro Bologna, Pisa e Como, dal 3 al 18 febbraio 2026, quando è stato assente Alexis Saelemaekers per infortunio.

Quando è stato chiamato in causa, ha sempre fatto il suo

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Va detto, però, che quando Athekame è stato chiamato in causa, soprattutto quando ha avuto modo di prendere un po' le misure alla nuova realtà, nei primi mesi dell'anno, non ha quasi mai sfigurato. Anzi. Nel suo 'score' troviamo anche un gol, decisivo, nel recupero di Milan-Pisa 2-2 del 24 ottobre 2025 e 2 assist, sempre contro il Pisa (ma nel girone di ritorno) e contro il Torino a 'San Siro' qualche settimana fa. Ora avrà un'occasione per convincere Allegri a puntare su di lui: tutti i tifosi lo aspettano al varco con fiducia.

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