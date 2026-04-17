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Dan Peterson consiglia Allegri: “Deve pensare ad oggi, al Milan. Se fai un buon lavoro la gente lo riconosce”

Le parole di Dan Peterson ai nostri microfoni su Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan
Intervistato dai nostri microfoni, l'ex tecnico di basket Dan Peterson si è espresso sul momento di Massimiliano Allegri tra Milan e voci
Redazione

Nella giornata di ieri si è tenuto allo stadio 'Giuseppe Meazza' l'evento 'Il Foglio a San Siro', evento organizzato dall'omonimo quotidiano. Nel corso dell'iniziativa (qui le dichiarazioni di Scaroni), l'inviato di Pianeta Milan Stefano Bressi ha avuto modo di intervistare l'ex tecnico di basket Dan Peterson, profondo conoscitore della cultura sportiva sia statunitense che italiana.

Tra i temi dell'intervista, anche un commento sull'attuale allenatore rossonero Massimiliano Allegri, al centro di tante voci sul futuro che potrebbe essere in Nazionale e non al Milan.

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"Allegri ha detto benissimo: c'è stata una flessione dopo che è svanito il sogno Scudetto. Però bisogna reagire, le squadre con i campioni sanno reagire. Dare un consiglio ad Allegri? E' difficile perché per me la Nazionale è importante come il Milan. Dipende da lui. L'unico consiglio che gli posso dare è pensare ad oggi. Se fai un buon lavoro oggi la gente poi te lo riconosce e ci sarà sempre un domani. Deve pensare al Milan. Se dovesse arrivare la Nazionale sarebbe una decisione durissima".

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