"Allegri ha detto benissimo: c'è stata una flessione dopo che è svanito il sogno Scudetto. Però bisogna reagire, le squadre con i campioni sanno reagire. Dare un consiglio ad Allegri? E' difficile perché per me la Nazionale è importante come il Milan. Dipende da lui. L'unico consiglio che gli posso dare è pensare ad oggi. Se fai un buon lavoro oggi la gente poi te lo riconosce e ci sarà sempre un domani. Deve pensare al Milan. Se dovesse arrivare la Nazionale sarebbe una decisione durissima".