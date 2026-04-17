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Allegri nei radar del Real Madrid. Milan, separarsi non dovrebbe essere neanche un’opzione

Occhi del Real Madrid su Massimiliano Allegri. Il Milan può davvero rinunciarci?
Il Real Madrid è interessato anche a Massimiliano Allegri per il futuro, ma il Milan può davvero permettersi di rinunciarci?
Redazione

Quando un club come il Real Madrid mostra interesse per un allenatore, raramente si tratta di un caso. Dopo le voci di alcune settimane fa, il nome di Massimiliano Allegri è stato accostato di nuovo ai 'Blancos' per il futuro e queste si vanno a sommare con le tante indiscrezioni circa il futuro di Max degli ultimi giorni. Se davvero il nome di Massimiliano Allegri dovesse entrare nei radar della società più vincente e iconica del calcio europeo, il Milan dovrebbe fermarsi a riflettere con grande attenzione. Perché certe attenzioni certificano il valore di un tecnico, soprattutto quando si parla di gestione di grandi campioni e di contesti ad altissima pressione.

Milan, pensaci bene prima di perdere uno come Allegri

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Nel momento in cui il Presidente del Real Madrid Florentino Pérez vede Massimiliano Allegri come possibile allenatore per ripartire dopo una stagione deludente, allora bisogna ragionare bene sul valore del tecnico livornese. Max sarebbe perfetto per una squadra come il Real Madrid. Allegri, nel corso della sua carriera, ha sempre dimostrato capacità di adattamento, pragmatismo e, soprattutto, una gestione dello spogliatoio di altissimo livello. E quello madridista è pieno di talento e campioni.

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Se il Milan ha l'intenzione di tornare grande, chi c'è di meglio di Allegri per farlo? Uno che ha su di sé gli occhi della dirigenza più importante del calcio europeo rappresenta una certezza su cui costruire l'avvenire, non un punto di domanda. E se poi dovesse rimanere, l'arrivo di campioni del calibro di Robert Lewandowski e Leon Goretzka avrebbe un valore intrinseco ancora maggiore. Perché va bene inserire grandi nomi, ma poi vanno gestiti e amalgamati col resto della squadra. Max ha fatto vedere di esserne capace con Luka Modric e Adrien Rabiot quest'anno.

Quindi, perdere un tecnico con queste caratteristiche significherebbe, di fatto, ripartire da zero proprio nel momento in cui servirebbe continuità per un progetto che mostra già una base solida. Il possibile interesse del Real, dunque, non è solo una suggestione di mercato, ma un campanello d'allarme. Perché se una big mondiale riconosce il valore di Allegri, il Milan deve chiedersi se può davvero permettersi di rinunciarci.

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