PIANETAMILAN news milan ultime notizie Ex Milan, Fassone smentisce le voci sul presunto interesse per il Torino: “Non c’è niente di concreto”

ULTIME MILAN NEWS

Ex Milan, Fassone smentisce le voci sul presunto interesse per il Torino: “Non c’è niente di concreto”

Marco Fassone, ex amministratore delegato del Milan
L’ex dirigente del Milan chiarisce il suo ruolo dopo le voci sulla cessione del Torino: nessun mandato e nessuna trattativa concreta in corso
Redazione PM

Negli ultimi giorni il nome di Marco Fassone è tornato al centro delle cronache per alcune voci legate a un possibile coinvolgimento nella cessione del Torino. Secondo le indiscrezioni circolate, l’ex amministratore delegato del Milan avrebbe avuto il compito di promuovere il dossier del club granata presso investitori stranieri. Una ricostruzione che lo stesso dirigente ha però deciso di chiarire pubblicamente, intervenendo ai microfoni di 'Radio Sportiva'. Di seguito, le sue parole.

Ex Milan, Fassone: «Non ho nessun mandato per acquistare il Torino»

—  

"Ho letto anche io queste indiscrezioni, ero all’estero e mi sono svegliato con il telefono intasato. Nel mio lavoro attuale faccio da consulente o advisor a molti soggetti interessati a investire nel mondo del calcio in Europa e alla fine del 2025 uno dei miei clienti mi aveva chiesto di fare un’esplorazione approfondita sul Torino, ma è finita lì. RedBull? No, erano altri clienti. Al momento non c’è niente di concreto, non ho nessun mandato e nessun cliente che mi ha chiesto di ragionare concretamente sul Torino".

LEGGI ANCHE

"La Serie A, così come la seconda divisione del calcio inglese, è il campionato su cui si calamitano le attenzioni più importanti. Abbiamo un rapporto qualità-prezzo che è molto favorevole e soprattutto siamo il Paese che presenta le maggiori opportunità europee dal punto di vista delle infrastrutture. Per un investitore che arriva, c’è tutta la parte infrastrutturale, dove siamo talmente indietro, che chi ha la possibilità di sistemare il club e affiancare la proprietà con delle strutture innovative può fare del buon business".

Leggi anche
Il Bologna di Italiano ne prende 7. È questo il Milan che vogliamo?
Lo spogliatoio del Milan punta su Allegri. Cardinale e Furlani invece? Ecco il bivio decisivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA