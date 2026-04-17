"La Serie A, così come la seconda divisione del calcio inglese, è il campionato su cui si calamitano le attenzioni più importanti. Abbiamo un rapporto qualità-prezzo che è molto favorevole e soprattutto siamo il Paese che presenta le maggiori opportunità europee dal punto di vista delle infrastrutture. Per un investitore che arriva, c’è tutta la parte infrastrutturale, dove siamo talmente indietro, che chi ha la possibilità di sistemare il club e affiancare la proprietà con delle strutture innovative può fare del buon business".
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