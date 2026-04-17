Scelta in mano a Furlani e Cardinale: l'anno prossimo non si può sbagliare—
Ora la decisione spetta alla dirigenza, in particolare al proprietario del Milan Gerry Cardinale e all'amministratore delegato Giorgio Furlani. Da una parte la conferma della guida tecnica in toto con Igli Tare e Massimiliano Allegri, puntando quindi sulla continuità e il desiderio della squadra. Dall'altra parte, invece, una nuova rivoluzione tecnica che rischia di portare il club in una fase di transizione, l'ennesima, con tutte le incognite del caso.
Il nodo centrale resta uno: tornare competitivi. Il Milan non può permettersi un'altra stagione interlocutoria, né in Italia né in Europa. Servono certezze, una struttura chiara e un progetto condiviso tra società, allenatore e squadra. In questo contesto, il prossimo calciomercato giocherà un ruolo fondamentale. Se Allegri rimarrà alla guida del Diavolo, dei rinforzi di alto livello sono necessari. Le decisioni delle prossime settimane non riguardano quindi solo la panchina, ma le ambizioni di un club intero: la dirigenza avrà voglia di puntare con forza al successo sportivo o sarà messo in secondo piano, ancora una volta?
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