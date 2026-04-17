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Lo spogliatoio del Milan punta su Allegri. Cardinale e Furlani invece? Ecco il bivio decisivo

Lo spogliatoio del Milan vota per continuare con Allegri, ora cosa farà la società?
Matteo Gabbia, a nome dello spogliatoio del Milan, ha votato per un futuro con Allegri. La società ora si trova ad un bivio cruciale
Redazione

Nel momento più delicato della stagione, lo spogliatoio del Milan manda un segnale forte e chiaro per quanto riguarda il futuro di Massimiliano Allegri. "Parlo a nome di tutto il gruppo: siamo ultrafelici del mister, contentissimi. Spero possa rimanere con noi per un lunghissimo tempo". Questo è il messaggio lanciato da Matteo Gabbia sull'allenatore toscano. Nell'intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky Sport' (qui per leggere tutte le parole di Gabbia), in più occasioni il difensore rossonero si dice speranzoso su un futuro con Max in panchina. Non si tratta solamente di una dichiarazione di stima del gruppo, ma riflette un'esigenza più profonda, quella di stabilità tecnica e progettuale. Furlani e Cardinale, ora la palla passa a voi.

Il gruppo Milan ha deciso: piena fiducia in Allegri

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Negli ultimi anni il Milan ha spesso cambiato direzione tecnica, tra nuovi dirigenti e allenatori. Questo ha inevitabilmente inciso sulla crescita della squadra, che raramente è riuscita a consolidare un'identità forte nel lungo periodo. Per questo motivo, la richiesta del gruppo assume un peso specifico rilevante: i giocatori sembrano riconoscere in Allegri una guida credibile da cui ripartire anche il prossimo anno per provare a riportare il Milan in alto, nelle posizioni che più gli competono.

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Ora la decisione spetta alla dirigenza, in particolare al proprietario del Milan Gerry Cardinale e all'amministratore delegato Giorgio Furlani. Da una parte la conferma della guida tecnica in toto con Igli Tare e Massimiliano Allegri, puntando quindi sulla continuità e il desiderio della squadra. Dall'altra parte, invece, una nuova rivoluzione tecnica che rischia di portare il club in una fase di transizione, l'ennesima, con tutte le incognite del caso.

Il nodo centrale resta uno: tornare competitivi. Il Milan non può permettersi un'altra stagione interlocutoria, né in Italia né in Europa. Servono certezze, una struttura chiara e un progetto condiviso tra società, allenatore e squadra. In questo contesto, il prossimo calciomercato giocherà un ruolo fondamentale. Se Allegri rimarrà alla guida del Diavolo, dei rinforzi di alto livello sono necessari. Le decisioni delle prossime settimane non riguardano quindi solo la panchina, ma le ambizioni di un club intero: la dirigenza avrà voglia di puntare con forza al successo sportivo o sarà messo in secondo piano, ancora una volta?

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