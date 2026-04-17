Milan, altra rivoluzione? Le richieste di Allegri e la base su cui lavorare

Ci stiamo preparando a un'altra rivoluzione estiva per il Milan? La risposta del ilfattoquotidiano.it è si, anche se Allegri sembrerebbe destinato a restare con una base solida su cui ripartire a livello di giocatori in rosa. L'allenatore avrebbe dato le sue direttive sul mercato: vorrebbe giocatori già pronti e affidabili in difesa, centrocampo e in attacco. Quali potrebbero essere le certezze di questo Milan? Secondo il sito Maignan in porta con De Winter, Gabbia e Pavlovic in difesa. Bene anche Bartesaghi e Athekame. Il Milan poi non vorrebbe rinunciare subito a Jashari. Altri punti di riferimento Rabiot e Saelemaekers.
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Calciomercato Milan, rivoluzione in estate: chi resta, chi parte e il dubbio Leão
Calciomercato Milan, per i rossoneri in arrivo un'altra rivoluzione in estate? Questo riporta il sito ilfattoquotidiano.it. Ecco i dettagli
Tomori, Pulisic e Loftus–Cheek in scadenza nel 2027 potrebbero essere ceduti senza rinnovo, si legge. Questione Modric: il Milan vorrebbe tenerlo, ma la scelta resta del calciatore. Ultimo giocatore analizzato ilfattoquotidiano.it è Rafa Leão. Al momento sarebbe il più grande punto interrogativo dei rossoneri. Valutazione? Tra i 50 e i 60 milioni con Rafa che non sarebbe più intoccabile, anzi: il Milan ascolterebbe eventuali offerte in arrivo in estate.
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