Milan, altra rivoluzione? Le richieste di Allegri e la base su cui lavorare

Ci stiamo preparando a un'altra rivoluzione estiva per il Milan? La risposta del ilfattoquotidiano.it è si, anche se Allegri sembrerebbe destinato a restare con una base solida su cui ripartire a livello di giocatori in rosa. L'allenatore avrebbe dato le sue direttive sul mercato: vorrebbe giocatori già pronti e affidabili in difesa, centrocampo e in attacco. Quali potrebbero essere le certezze di questo Milan? Secondo il sito Maignan in porta con De Winter, Gabbia e Pavlovic in difesa. Bene anche Bartesaghi e Athekame. Il Milan poi non vorrebbe rinunciare subito a Jashari. Altri punti di riferimento Rabiot e Saelemaekers.