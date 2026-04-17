Calciomercato Milan, Lewandowski sul futuro: 'Abbiamo ancora tempo'

"Abbiamo ancora un po’ di tempo. Il club sa cosa penso e io ho avuto tempo per pensare. Non voglio parlare di offerte e del mio futuro. Sono più importanti le partite che restano e i gol. Che nella stampa esca qualcosa di nuovo ogni giorno non è importante", queste le parole del polacco sul suo futuro (parole a TV3 e riprese da Tuttomercatoweb). Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Milan sarebbe pronto a offrire un annuale a 6-7 milioni di euro al polacco, che potrebbe lasciare il Barcellona a parametro zero. Questi i suoi numeri in stagione: segnati 4 gol in questa edizione di Champions League e 12 nel campionato spagnolo.