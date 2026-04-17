Calciomercato Milan, Lewandowski sul futuro: 'Abbiamo ancora tempo'

Calciomercato Milan, continuano le voci sul possibile futuro dell'attacco dei rossoneri. Dopo un 2026 in cui tutti gli attaccanti rossoneri presenti in rosa stanno facendo fatica, sembra sempre più chiara una necessità: la dirigenza del Diavolo dovrà intervenire con forza in estate per sistemare il reparto. Tra i nomi fatti c'è anche quello di Robert Lewandowski che ha parlato così.
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Milan su Lewandowski. Il polacco non si sbilancia sul futuro: le sue parole
Queste le parole dell'attaccante polacco Robert Lewandowski sul suo futuro. La punta del Barcellona piacerebbe anche al Milan. Ecco le dichiarazioni
"Abbiamo ancora un po’ di tempo. Il club sa cosa penso e io ho avuto tempo per pensare. Non voglio parlare di offerte e del mio futuro. Sono più importanti le partite che restano e i gol. Che nella stampa esca qualcosa di nuovo ogni giorno non è importante", queste le parole del polacco sul suo futuro (parole a TV3 e riprese da Tuttomercatoweb). Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Milan sarebbe pronto a offrire un annuale a 6-7 milioni di euro al polacco, che potrebbe lasciare il Barcellona a parametro zero. Questi i suoi numeri in stagione: segnati 4 gol in questa edizione di Champions League e 12 nel campionato spagnolo.
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