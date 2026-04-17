Lewandowski perfetto per il Milan anche per il futuro: ecco tutti i motivi

È vero che Lewandowski non può essere una risposta per il futuro vista l'età del polacco, ma per il 'prossimo presente' può essere un acquisto ideale e un attaccante di transizione di assoluto livello a delle cifre tutto sommato fattibili per il Diavolo. Si parla infatti di un possibile annuale a circa 6-7 milioni di euro. E il piano potrebbe essere davvero quello perfetto per l'attacco del Milan: il polacco nonostante non sia un titolare fisso del Barcellona (si divide i minuti con Ferran Torres), continua a segnare con una certa continuità. L'ex Bayern Monaco ha segnato 4 gol in questa edizione di Champions League e 12 nel campionato spagnolo. Classe 1988 a parametro zero sarebbe un colpo importantissimo per il reparto di Massimiliano Allegri. E per il futuro? Avere un giocatore come Lewandowski, che in questa stagione sta mancando tantissimo al Milan, potrebbe anche dare una mano importante sulla programmazione dell'attacco del domani dei rossoneri. Ricordiamo che i rossoneri hanno ancora Camarda che dovrebbe tornare in estate dopo il prestito al Lecce e si sono già assicurati Kostic dal Partizan Belgrado. Classe 2008 il primo, classe 2007 il secondo: entrambi hanno tanto talento e potrebbe crescere alla grande alle spalle di una leggenda del ruolo come il polacco per essere pronti a prenderne l'eredità. Questo potrebbe essere il piano perfetto per l'attacco presente e futuro del Milan.