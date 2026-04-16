Fabrizio Romano dà importanti novità sul futuro di Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona e obiettivo di calciomercato del Milan. Ecco le ultime sul polacco
In attesa di capire se il Milan sarà una delle protagoniste della prossima Champions League, con la qualificazione ancora incerta e da conquistare nelle prossime 6 gare di campionato, si scalda il calciomercato. Come noto, una delle priorità assolute del Diavolo per la prossima stagione è risolvere il problema attaccante. Uno dei nomi valutati dalla dirigenza rossonera e di cui più si è chiacchierato negli ultimi mesi è quello di Robert Lewandowski. Come noto, la punta polacca ha un contratto in scadenza col Barcellona e il suo rinnovo non sembra essere vicino. La concorrenza è alta, ma il Milan c'è e sembra che nei prossimi giorni possano esserci novità importanti. Secondo l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il suo agente Pini Zahavi ha in programma un viaggio in Italia nei prossimi giorni e Milano potrebbe essere una delle sue fermate. Ecco, di seguito, le sue parole dal suo ultimo video pubblicato su YouTube.
Calciomercato Milan, Romano: "Possibile viaggio in Italia di Zahavi"
"L’agente di Robert Lewandowski Pini Zahavi sta programmando, tra i suoi tanti viaggi, un possibile viaggio in Italia. La sua presenza in Italia potrebbe essere utile per capire se ci sarà la possibilità di procedere su questo discorso da qui all’estate o se sarà impossibile. Si tratta di un tema economico: se Lewandowski vuole venire in Italia dovrà fare un sacrificio dal punto di vista economico. Sacrificio che gli ha già offerto il Barcellona, che gli ha proposto un rinnovo al ribasso. Lewandowski al momento non è contentissimo di questa offerta, non vede perché debba rinunciare ad una porzione così importante del suo stipendio. Non è un piccolo ritocco, ma un grosso ritocco quello che ha offerto il Barcellona. Per questo il suo agente si sta guardando attorno per trovare delle possibilità".