In attesa di capire se il Milan sarà una delle protagoniste della prossima Champions League, con la qualificazione ancora incerta e da conquistare nelle prossime 6 gare di campionato, si scalda il calciomercato. Come noto, una delle priorità assolute del Diavolo per la prossima stagione è risolvere il problema attaccante. Uno dei nomi valutati dalla dirigenza rossonera e di cui più si è chiacchierato negli ultimi mesi è quello di Robert Lewandowski. Come noto, la punta polacca ha un contratto in scadenza col Barcellona e il suo rinnovo non sembra essere vicino. La concorrenza è alta, ma il Milan c'è e sembra che nei prossimi giorni possano esserci novità importanti. Secondo l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il suo agente Pini Zahavi ha in programma un viaggio in Italia nei prossimi giorni e Milano potrebbe essere una delle sue fermate. Ecco, di seguito, le sue parole dal suo ultimo video pubblicato su YouTube.