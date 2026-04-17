Calciomercato Milan, Schira: 'Lewandowski? Ecco l'offerta sul piatto'

"Lewandowski fa sognare le big italiane, è difficile è un sogno. In MLS gli farebbero due anni di contratto sempre a 20 milioni l'anno. Ci può essere la Serie A? Assolutamente si. Il Barcellona gli ha offerto il rinnovo a stipendio dimezzato e il polacco non sembra convinto ad oggi. Arabia, MLS e la Turchia le mette in secondo piano. Occhio quindi all'Italia. Il primo club a chiamare Lewandowski e il suo agente Zahavi è stato il Milan a ottobre/novembre. Il Milan è interessato e può mettere sul piatto un annuale da 6/7 milioni. Ci sta provando anche la Juventus. Il Milan è vigile. E' un'idea di Tare e Allegri e che convince meno Furlani e Cardinale, più attenti ai conti".