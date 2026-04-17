Calciomercato Milan, Schira: 'Lewandowski? Ecco l'offerta sul piatto'

Il Milan dovrà cercare un attaccante importante nella prossima sessione di calciomercato e tra i nomi possibili c'è anche quello di Robert Lewandowski (qui le ultime da Romano). La punta può lasciare il Barcellona a parametro zero. Ecco la possibile offerta del Diavolo rivelata su 'YouTube' dal giornalista Nicolò Schira.
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Calciomercato Milan, Schira rivela: “C’è l’offerta per Lewandowski, ecco le cifre”
Il giornalista Nicolò Schira ha parlato su 'YouTube' anche delle ultime novità sul calciomercato del Milan e su Roberto Lewandowski. Ecco l'offerta rossonera
"Lewandowski fa sognare le big italiane, è difficile è un sogno. In MLS gli farebbero due anni di contratto sempre a 20 milioni l'anno. Ci può essere la Serie A? Assolutamente si. Il Barcellona gli ha offerto il rinnovo a stipendio dimezzato e il polacco non sembra convinto ad oggi. Arabia, MLS e la Turchia le mette in secondo piano. Occhio quindi all'Italia. Il primo club a chiamare Lewandowski e il suo agente Zahavi è stato il Milan a ottobre/novembre. Il Milan è interessato e può mettere sul piatto un annuale da 6/7 milioni. Ci sta provando anche la Juventus. Il Milan è vigile. E' un'idea di Tare e Allegri e che convince meno Furlani e Cardinale, più attenti ai conti".
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