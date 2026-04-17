Il Milan non si è mosso molto a gennaio: un mercato di riparazione che ha visto come solo rinforzo Niclas Füllkrug. L'operazione per l'attaccante tedesco è stata di fatto lampo: arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto dal West Ham. L'ex Borussia Dortmund serviva per coprire un buco visto che mancava un giocatore fisico dopo l'infortunio di Gimenez. Tante voci, ma poi nessun innesto immediato in difesa. Con poche partite al termine della stagione la dirigenza rossonera penserà al reparto arretrato direttamente in estate. Ecco il punto sulla difesa rossonera.