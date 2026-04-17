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Calciomercato Milan, rivoluzione in difesa: ecco il piano per l’estate e la corsa al talento Ahanor

Calciomercato Milan, Ahanor potrebbe essere il colpo di prospettiva per la difesa rossonera. In estate possibile sfida al Real Madrid. Ecco i dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Honest Ahanor in azione con l'Atalanta, obiettivo di mercato del Milan di Tare

Arrivato solo Füllkrug a gennaio

Il Milan non si è mosso molto a gennaio: un mercato di riparazione che ha visto come solo rinforzo Niclas Füllkrug. L'operazione per l'attaccante tedesco è stata di fatto lampo: arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto dal West Ham. L'ex Borussia Dortmund serviva per coprire un buco visto che mancava un giocatore fisico dopo l'infortunio di Gimenez. Tante voci, ma poi nessun innesto immediato in difesa. Con poche partite al termine della stagione la dirigenza rossonera penserà al reparto arretrato direttamente in estate. Ecco il punto sulla difesa rossonera.

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