Si continua a parlare in questi giorni di un possibile addio di Massimiliano Allegri al Milan. Possibile davvero che i rossoneri disfino i piani iniziati lo scorso maggio? Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' dal club sarebbe arrivato un secco no come risposta. Il Milan vorrebbe continuare con Allegri come base su cui costruire il futuro. Secondo la rosea la dirigenza rossonera dovrebbe fare di tutto per cercare di accontentare l'allenatore del Milan con tre acquisti importanti.
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Allegri-Milan, addio possibile? Arriva la risposta secca del club: il piano per blindarlo
Il Milan continua la sua stagione anche se le voci sul futuro di Allegri sono sempre più forti. 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto della situazione. Ecco i dettagli
Al Diavolo servirebbero altri giocatori alla Rabiot. Inoltre i profili andranno seguiti insieme e il Milan sarebbe pronto ad accogliere Allegri nelle scelte. Il tema principale sarebbe proprio la programmazione. L'opinione dell'allenatore verrà ascoltata per farlo sentire davvero al centro del progetto. La rosea sottolinea: "Il club non teme che Allegri possa lasciare, lusingato da un’altra società o dalla Nazionale". In tutto questo c'è anche il contratto a tutelare il Milan: scadenza 2027 con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League e un’ulteriore opzione di prolungamento fino al 2029.
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