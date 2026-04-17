Al Diavolo servirebbero altri giocatori alla Rabiot. Inoltre i profili andranno seguiti insieme e il Milan sarebbe pronto ad accogliere Allegri nelle scelte. Il tema principale sarebbe proprio la programmazione. L'opinione dell'allenatore verrà ascoltata per farlo sentire davvero al centro del progetto. La rosea sottolinea: "Il club non teme che Allegri possa lasciare, lusingato da un’altra società o dalla Nazionale". In tutto questo c'è anche il contratto a tutelare il Milan: scadenza 2027 con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League e un’ulteriore opzione di prolungamento fino al 2029.