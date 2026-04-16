Sarebbe sicuramente un colpo al top per il Milan sia a livello economico sia a livello tattico. Si perché il Diavolo potrebbe cambiare molto nel reparto offensivo la prossima stagione e si potrebbe pensare anche a un cambio di modulo con il passaggio al 4-3-3. Un giocatore che potrebbe essere a rischio è Leao: i fischi dopo l'Udinese e queste ultime partite stagionali potrebbero essere decisive per capire il futuro del calciatore portoghese. Il Milan potrebbe anche pensare di cedere, con il Diavolo che però perderebbe uno dei leader tecnici delle ultime stagioni nonché volto dell'ultimo Scudetto vinto dal Milan. Secondo le ultime voci di mercato i rossoneri potrebbero cedere Leao in caso di offerte sui 50 milioni di euro. Soldi importanti per poter trovare un erede interessante. Ma se la strategia del Diavolo dovesse essere diversa? Conoscendo anche le ultime sessioni di calciomercato di RedBird, il Milan potrebbe pensare a profili giovani e rivendibili anche per il ruolo di esterno di sinistra. Un nome su tutti quelli di Kerim Alajbegović (classe 2007 che ha incantato anche contro l'Italia), bosniaco di proprietà del Bayer Leverkusen già accostato più volte al Milan. E perché allora non puntare su un giovane di belle speranze, ma dietro a un calciatore impattante come Bernardo Silva? A livelli di costi il Diavolo potrebbe rientrare proprio grazie alla cessione di Leao. Questo potrebbe essere il piano perfetto per presente e futuro.