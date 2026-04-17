Calciomercato Milan, Schira: 'Goretzka principale obiettivo di Allegri'

Il Milan punta dritto su Leon Goretzka. Nonostante i possibili costi alti (leggi qui i dettagli), la dirigenza rossonera vorrebbe accontentare Massimiliano Allegri regalando all'allenatore rossonero un centrocampista importante che potrebbe giocare in tutti i ruoli per il Diavolo (leggi qui l'analisi). Il Milan inizia i passi concreti per ingaggiare il tedesco. Ecco le ultime novità dal giornalista Nicolò Schira.
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Schira sul Milan: “Goretzka è il principale obiettivo di Allegri. Ecco l’offerta”
Calciomercato Milan, il giornalista Nicolò Schira ha parlato anche dell'offerta dei rossoneri per il centrocampista Leon Goretzka. Ecco i dettagli
"Leon Goretzka è il principale obiettivo di Max Allegri come nuovo centrocampista. Il Milan ha aperto i colloqui per cercare di ingaggiare il centrocampista da svincolato. Offerto un contratto fino al 2029 (da 5 milioni a stagione) più un bonus alla firma. Ci sono anche altri diversi club interessati a Goretzka, che lascerà il Bayern Monaco a giugno". Per il Diavolo potrebbe essere un colpo molto importante per aumentare sensibilmente il livello di esperienza in campo. Con il tedesco, Modric e Rabiot Allegri avrebbe una mediana perfetta per il suo gioco. Vedremo se il Milan riuscirà a ingaggiare Goretzka.
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