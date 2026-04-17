Calciomercato Milan, Schira: 'Goretzka principale obiettivo di Allegri'

"Leon Goretzka è il principale obiettivo di Max Allegri come nuovo centrocampista. Il Milan ha aperto i colloqui per cercare di ingaggiare il centrocampista da svincolato. Offerto un contratto fino al 2029 (da 5 milioni a stagione) più un bonus alla firma. Ci sono anche altri diversi club interessati a Goretzka, che lascerà il Bayern Monaco a giugno". Per il Diavolo potrebbe essere un colpo molto importante per aumentare sensibilmente il livello di esperienza in campo. Con il tedesco, Modric e Rabiot Allegri avrebbe una mediana perfetta per il suo gioco. Vedremo se il Milan riuscirà a ingaggiare Goretzka.