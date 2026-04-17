Il Milan non sta attraversando un momento brillante: nelle ultime 4 partite di Serie A sono arrivate 3 sconfitte. In molti stanno puntando il dito contro Massimiliano Allegri , che contro l'Udinese ha provato a proporre un 4-3-3 che però non ha portato i risultati sperati. Tra i più duri anche l'ex allenatore Luigi Apolloni , che ha dato piene responsabilità al tecnico rossonero per il momento che sta passando la squadra. Di seguito, un estratto del suo intervento sulle frequenze di 'TMW Radio'.

Apolloni: «Il cambio modulo ha tolto certezze al Milan»

"Allegri? Lui è responsabile della squadra. A inizio anno ha dichiarato che si doveva vedere marzo e forse qualcuno ha staccato la spina. Forse non ha dato la giusta motivazione fino in fondo. Un Milan che perde punti così è forse dovuto a qualcuno che ha staccato la spina prima, vedi Leao. Forse si è intestardito nel metterlo punta". Forse col cambio di modulo ha tolto delle certezze che si erano prese".