Il Milan non sta attraversando un momento brillante: nelle ultime 4 partite di Serie A sono arrivate 3 sconfitte. In molti stanno puntando il dito contro Massimiliano Allegri, che contro l'Udinese ha provato a proporre un 4-3-3 che però non ha portato i risultati sperati. Tra i più duri anche l'ex allenatore Luigi Apolloni, che ha dato piene responsabilità al tecnico rossonero per il momento che sta passando la squadra. Di seguito, un estratto del suo intervento sulle frequenze di 'TMW Radio'.
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Milan, Apolloni: “Allegri? È lui il responsabile. Non ha dato la giusta motivazione alla squadra”
Il momento del Milan e le responsabilità di Massimiliano Allegri: l'analisi di Luigi Apolloni ai microfoni di 'TMW Radio'
Apolloni: «Il cambio modulo ha tolto certezze al Milan»—
"Allegri? Lui è responsabile della squadra. A inizio anno ha dichiarato che si doveva vedere marzo e forse qualcuno ha staccato la spina. Forse non ha dato la giusta motivazione fino in fondo. Un Milan che perde punti così è forse dovuto a qualcuno che ha staccato la spina prima, vedi Leao. Forse si è intestardito nel metterlo punta". Forse col cambio di modulo ha tolto delle certezze che si erano prese".
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