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Dida: “Leao? Ha fatto tanto per il Milan in questi anni. Allegri grande allenatore”

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L'ex portiere del Milan Nelson Dida ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su Rafael Leao e Massimiliano Allegri: le sue parole...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nelson Dida, ex storico portiere del Milan, ha voluto rilasciare una lunga intervista ai microfoni di 'Tuttosport'. L'ex portiere verdeoro ha voluto parlare un po' di Rafael Leao, facendo riferimento ai fischi dei tifosi durante il suo cambio in Milan-Udinese, ma non solo. Dida ha voluto spendere alcune parole pure su Massimiliano Allegri e il suo 'nuovo' percorso in rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Rafa ha fatto tanto per il Milan in tutti questi anni: penso che non si debba dimenticare tutto quello che ha fatto da quando è arrivato, ormai diverse stagioni fa. Così come quanto sia cresciuto in questo lungo lasso di tempo. Penso che, con la giusta tranquillità e una ritrovata serenità, Leao possa ritornare quello di prima e portare, come spesso è accaduto nelle sue stagioni in rossonero, tanta allegria ai tifosi e pure a se stesso".

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Allegri è ancora l'uomo giusto per il Milan? Dida risponde: "Allegri è un grandissimo allenatore e secondo me sta provando a fare tutto quello che è possibile per raggiungere gli obiettivi che gli ha chiesto la società. Lui sa perfettamente la responsabilità che ha e cercherà di portare il Milan sempre più in alto".

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