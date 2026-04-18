Nelson Dida , ex storico portiere del Milan, ha voluto rilasciare una lunga intervista ai microfoni di 'Tuttosport'. L'ex portiere verdeoro ha voluto parlare un po' di Rafael Leao, facendo riferimento ai fischi dei tifosi durante il suo cambio in Milan-Udinese , ma non solo. Dida ha voluto spendere alcune parole pure su Massimiliano Allegri e il suo 'nuovo' percorso in rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Rafa ha fatto tanto per il Milan in tutti questi anni: penso che non si debba dimenticare tutto quello che ha fatto da quando è arrivato, ormai diverse stagioni fa. Così come quanto sia cresciuto in questo lungo lasso di tempo. Penso che, con la giusta tranquillità e una ritrovata serenità, Leao possa ritornare quello di prima e portare, come spesso è accaduto nelle sue stagioni in rossonero, tanta allegria ai tifosi e pure a se stesso".