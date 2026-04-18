Ciro Ferrara, ex calciatore di Napoli e Juventus, ha parlato del Milan di Allegri alla Gazzetta dello Sport: le sue parole

Ciro Ferrara, ex calciatore di Napoli e Juventus , è stato intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport alla quale ha parlato della situazione legata alla classifica della Serie A. Ferrara, in modo particolare, ha voluto soffermarsi sul Milan di Massimiliano Allegri , ora al terzo posto in classifica, ma non solo... Ecco, di seguito, le sue parole:

Su Allegri: «Allegri riuscirà a riportare il Milan in Champions? Deve, deve… Il Milan è sem­pre stato secondo in clas­si­fica e ha lot­tato per lo scu­detto. Il ko con il Napoli è stato una bella botta e con­tro l’Udi­nese l’ho visto spento. A Verona non può sba­gliare per­ché le altre cor­rono».