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Ferrara: “Allegri deve riportare il Milan in Champions. In FiGC vedrei bene Maldini”

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Ciro Ferrara, ex calciatore di Napoli e Juventus, ha parlato del Milan di Allegri alla Gazzetta dello Sport: le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Ciro Ferrara, ex calciatore di Napoli e Juventus, è stato intervistato dai microfoni della  Gazzetta dello Sport alla quale ha parlato della situazione legata alla classifica della Serie A. Ferrara, in modo particolare, ha voluto soffermarsi sul Milan di Massimiliano Allegri, ora al terzo posto in classifica, ma non solo... Ecco, di seguito, le sue parole:

Su Allegri: «Allegri riuscirà a riportare il Milan in Champions? Deve, deve… Il Milan è sem­pre stato secondo in clas­si­fica e ha lot­tato per lo scu­detto. Il ko con il Napoli è stato una bella botta e con­tro l’Udi­nese l’ho visto spento. A Verona non può sba­gliare per­ché le altre cor­rono».

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Sul nuovo ct: «Conte? È vero, in una situa­zione così dif­fi­cile del cal­cio ita­liano, può essere la figura giu­sta, ma que­sto non vuol dire che sarà di sicuro il nuovo ct. Lui e a Alle­gri non sono liberi: dipende dai loro club».

Sul presidente FIGC: «Malagò mi sem­bra che possa essere il pro­filo giu­sto anche per l’orien­ta­mento delle società di A. Anche Abete però è bravo e lo cono­sco bene visto che è stato il mio pre­si­dente. Di certo in Figc vedrei bene Mal­dini come rife­ri­mento per l’area spor­tiva».

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