Calciomercato Milan, il futuro di Leao in dubbio. Sui social, i tifosi del Barcellona lo esaltano e sperano
Sul nuovo ct: «Conte? È vero, in una situazione così difficile del calcio italiano, può essere la figura giusta, ma questo non vuol dire che sarà di sicuro il nuovo ct. Lui e a Allegri non sono liberi: dipende dai loro club».
Sul presidente FIGC: «Malagò mi sembra che possa essere il profilo giusto anche per l’orientamento delle società di A. Anche Abete però è bravo e lo conosco bene visto che è stato il mio presidente. Di certo in Figc vedrei bene Maldini come riferimento per l’area sportiva».
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