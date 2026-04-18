Il Napoli di Antonio Conte è sceso in campo quest'oggi allo stadio Diego Armando Maradona per giocare la partita contro la Lazio, vinto dai biancocelesti. Poco prima del match, l'allenatore dei partenopei ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla classifica, facendo riferimento alla Champions League (lotta contro Milan Juventus e Como) e sull'Inter capolista. Ecco, di seguito, le sue parole:

Serie A, Conte sulla classifica...

«Abbiamo raggiunto il massimo? Il secondo posto è il primo dei perdenti. Tra secondo, terzo e quarto per me non cambia molto, cambia solo andare in Champions League. In questo momento siamo 12 punti dietro l’Inter, ovvio che pensiamo di non poter sbagliare, basta vedere anche la settimana scorsa. L’obiettivo è fare del nostro meglio cercando di guardare avanti e facendo attenzione dietro, bastano 2-3 partite in cui scivoli e può succedere di tutto. Non è questione di secondo posto, è il primo dei perdenti, però porta la Champions League».