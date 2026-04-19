Da una ventina di minuti è cominciata Verona-Milan, partita valida per la 33^ giornata di Serie A e fondamentale per blindare un posto in Champions League. Infatti, in caso di vittoria odierna, i rossoneri allungherebbero a +8 sul Como attualmente quinto in classifica. Non una sicurezza, ma un discreto vantaggio da sfruttare nelle ultime cinque gare del campionato. Nel prepartita, ai microfoni di 'DAZN', a proposito di Champions e futuro ha parlato il direttore sportivo del Diavolo Igli Tare. Tra le domande, non poteva mancare un commento alle tante voci degli ultimi giorni sul futuro di Massimiliano Allegri al Milan.