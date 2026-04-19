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Milan, Tare allontana le voci: “Allegri? Ha un contratto lungo e stiamo già programmando il futuro”

Le parole del ds rossonero Igli Tare sul futuro di Massimiliano Allegri
Prima di Verona-Milan, il ds rossonero Igli Tare ha commentato le voci degli ultimi giorni sul futuro di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole
Redazione

Da una ventina di minuti è cominciata Verona-Milan, partita valida per la 33^ giornata di Serie A e fondamentale per blindare un posto in Champions League. Infatti, in caso di vittoria odierna, i rossoneri allungherebbero a +8 sul Como attualmente quinto in classifica. Non una sicurezza, ma un discreto vantaggio da sfruttare nelle ultime cinque gare del campionato. Nel prepartita, ai microfoni di 'DAZN', a proposito di Champions e futuro ha parlato il direttore sportivo del Diavolo Igli Tare. Tra le domande, non poteva mancare un commento alle tante voci degli ultimi giorni sul futuro di Massimiliano Allegri al Milan.

"Inutile parlare ora di queste situazioni" esordisce Tare, che poi aggiunge: "Bisogna orientare le energie verso l'obiettivo Champions League. Vuol dire tanto per la programmazione della società. Su Allegri non c'è nulla da discutere: ha un contratto lungo con la società e stiamo programmando già il futuro. Ha fatto un ottimo lavoro".

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Segnali chiari sul futuro del tecnico toscano al Milan. Dichiarazioni positive che si vanno ad aggiungere a quelle dello stesso allenatore rilasciate durante la conferenza stampa di ieri pomeriggio. Dopo le tante indiscrezioni degli ultimi giorni, le conferme delle ultime ore appaiono dunque rassicuranti per il futuro del Diavolo.

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