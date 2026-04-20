Dopo la vittoria della Bundesliga, Leon Goretzka ha commentato le voci sul suo futuro lontano dal Bayern Monaco: piace tanto anche al Milan
Per la 35esima volta nella sua storia, il Bayern Monaco è campione di Germania. Il verdetto ufficiale è arrivato ieri con la vittoria per 4-2 contro lo Stoccarda. Con quattro giornate di anticipo, i bavaresi si laureano campioni: si tratta della 13esima Bundesliga vinta negli ultimi 14 anni. Tra i tanti campioni del Bayern, ce n'è uno che interessa particolarmente al Milan e che si libererà a zero il prossimo giugno. Parliamo, ovviamente, di Leon Goretzka: centrocampista tedesco di 31 anni pronto ad una nuova avventura dopo aver praticamente vinto tutto in Baviera.
Durante i festeggiamenti, Goretzka è stato intercettato dai microfoni di 'DAZN' per parlare del suo futuro, al quale per ora non pensa in modo da rimanere concentrato sul finale di stagione col Bayern Monaco. Infatti, i tedeschi hanno la possibilità concreta di alzare altri due trofei nelle prossime settimane: sono infatti in semifinale sia in Champions League, che in Coppa di Germania.