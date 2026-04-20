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Milan, Goretzka non pensa al futuro: “Voglio vincere col Bayern Monaco e fare la mia parte”

Il commento di Leon Goretzka sulle voci relative al suo futuro
Dopo la vittoria della Bundesliga, Leon Goretzka ha commentato le voci sul suo futuro lontano dal Bayern Monaco: piace tanto anche al Milan
Redazione

Per la 35esima volta nella sua storia, il Bayern Monaco è campione di Germania. Il verdetto ufficiale è arrivato ieri con la vittoria per 4-2 contro lo Stoccarda. Con quattro giornate di anticipo, i bavaresi si laureano campioni: si tratta della 13esima Bundesliga vinta negli ultimi 14 anni. Tra i tanti campioni del Bayern, ce n'è uno che interessa particolarmente al Milan e che si libererà a zero il prossimo giugno. Parliamo, ovviamente, di Leon Goretzka: centrocampista tedesco di 31 anni pronto ad una nuova avventura dopo aver praticamente vinto tutto in Baviera.

Durante i festeggiamenti, Goretzka è stato intercettato dai microfoni di 'DAZN' per parlare del suo futuro, al quale per ora non pensa in modo da rimanere concentrato sul finale di stagione col Bayern Monaco. Infatti, i tedeschi hanno la possibilità concreta di alzare altri due trofei nelle prossime settimane: sono infatti in semifinale sia in Champions League, che in Coppa di Germania.

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Ecco, dunque, le dichiarazioni di Leon Goretzka sulle voci di mercato: "Mi ero riproposto di assorbire tutto e di godermela. Ma per farlo sono troppo ambizioso. Voglio vincere e fare la mia parte affinché possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Questo è il mio modo per godermela al meglio. Abbiamo ancora molto da fare in questa stagione. Potremo godercela dopo". Per il futuro c'è tempo, ora testa a vincere il più possibile col Bayern Monaco.

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