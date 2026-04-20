Ecco, dunque, le dichiarazioni di Leon Goretzka sulle voci di mercato: "Mi ero riproposto di assorbire tutto e di godermela. Ma per farlo sono troppo ambizioso. Voglio vincere e fare la mia parte affinché possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Questo è il mio modo per godermela al meglio. Abbiamo ancora molto da fare in questa stagione. Potremo godercela dopo". Per il futuro c'è tempo, ora testa a vincere il più possibile col Bayern Monaco.