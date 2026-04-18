Calciomercato Milan, Goretzka ecco l'offerta: il Diavolo gioca d'anticipo

Come scrive 'Tuttosport', negli ultimi giorni i dialoghi tra il Milan e l'agenzia tedesca Roof si sarebbero fatti sempre più costanti e intensi. Leon Goretzka resterebbe la prima scelta assoluta di Massimiliano Allegri per quanto riguarda il futuro del centrocampo del Milan. Dalla Premier League sarebbero presenti i pressing di Tottenham e Arsenal, mentre in Italia sarebbero arrivate richieste di informazioni da parte di Juventus e del Napoli. E il Milan vorrebbe giocare d'anticipo: sul piatto ci sarebbe un'offerta da 5 milioni di euro a stagione per tre anni, più un bonus alla firma di qualche milione per il calciatore. Il tedesco ci starebbe pensando seriamente. Classe 1995, Goretzka ha totalizzato in stagione 26 presenze in Bundesliga con 3 gol e 3 assist.