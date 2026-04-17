Il futuro del Milan inizia da Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio classe 200. La dirigenza rossonera sta già lavorando per costruire la rosa 2026/2027 seguendo le indicazioni di Massimiliano Allegri: un rinforzo di peso per reparto, dalla difesa fino all’attacco, dove è previsto l’arrivo di un nuovo numero 9.

Gila a un passo: trattativa ai dettagli

Igli Tare lavora da mesi su Mario Gila della Lazio e ora la trattativa è entrata nella fase decisiva. I rapporti del direttore sportivo rossonero con il club biancoceleste (dove ha lavorato dal 2008 al 2023) potrebbero risultare decisivi nella trattativa. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', l’accordo totale è molto vicino: restano soltanto alcuni passaggi formali prima della definizione dell’operazione.