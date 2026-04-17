Gila andrebbe a rafforzare una difesa che attualmente comprende Pavlovic, Gabbia, Tomori e De Winter, mentre Odogu è destinato con ogni probabilità a partire in prestito. L’innesto del centrale spagnolo garantirebbe profondità e alternative in un reparto che Allegri vuole rendere più solido e competitivo.
Si tratterebbe del primo vero colpo della nuova programmazione rossonera, considerando che Kostic, almeno inizialmente, è destinato al Milan Futuro guidato da Massimo Oddo. Il Milan vuole muoversi in anticipo, partendo dalle fondamenta per costruire una squadra più equilibrata e pronta a competere su tutti i fronti.
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