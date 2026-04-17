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Calciomercato, accordo per Gila vicinissimo: il piano di Tare per portarlo al Milan

Mario Gila, difensore della Lazio e obiettivo di calciomercato del Milan
Calciomercato Milan, Mario Gila della Lazio sempre più vicino: Tare accelera per il primo rinforzo difensivo del 2026/2027
Redazione PM

Il futuro del Milan inizia da Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio classe 200. La dirigenza rossonera sta già lavorando per costruire la rosa 2026/2027 seguendo le indicazioni di Massimiliano Allegri: un rinforzo di peso per reparto, dalla difesa fino all’attacco, dove è previsto l’arrivo di un nuovo numero 9.

Prima di affondare il colpo in avanti, però, il primo tassello sembra destinato ad arrivare nel pacchetto arretrato.

Gila a un passo: trattativa ai dettagli

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Igli Tare lavora da mesi su Mario Gila della Lazio e ora la trattativa è entrata nella fase decisiva. I rapporti del direttore sportivo rossonero con il club biancoceleste (dove ha lavorato dal 2008 al 2023) potrebbero risultare decisivi nella trattativa. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', l’accordo totale è molto vicino: restano soltanto alcuni passaggi formali prima della definizione dell’operazione.

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Gila andrebbe a rafforzare una difesa che attualmente comprende Pavlovic, Gabbia, Tomori e De Winter, mentre Odogu è destinato con ogni probabilità a partire in prestito. L’innesto del centrale spagnolo garantirebbe profondità e alternative in un reparto che Allegri vuole rendere più solido e competitivo.

Si tratterebbe del primo vero colpo della nuova programmazione rossonera, considerando che Kostic, almeno inizialmente, è destinato al Milan Futuro guidato da Massimo Oddo. Il Milan vuole muoversi in anticipo, partendo dalle fondamenta per costruire una squadra più equilibrata e pronta a competere su tutti i fronti.

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